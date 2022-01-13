Жители Ильгюциемса получили "космические" счета за воду. На их месте могут оказаться и другие рижане

"Я чувствую, как будто получила плевок в лицо!" - сказала Даце, которой неожиданно выставили счет за воду на 26 кубометров больше, чем обычно.

До этого на двоих живущих в однокомнатной квартире площадью 32 квадратных метра расход был 4 кубометра воды по счетчику холодной воды, а теперь ей приходится платить за 30 кубометров.

В ее квартире задекларированы пять человек, но живут только два. Недовольны полученным счетом и другие жители дома по улице Буллю, 40б. Вместо обычных 3-5 кубометров на семью в этот раз счет выставлен на 18 кубометров. Жильцы дома в недоумении от происходящего.

В 70-квартирном доме нет общего счетчика воды. Постановлением Кабинета министров от 2016 года предусмотрено, что потребление воды в домах, где не будет узла коммерческого учета к ноябрю 2021 года, будет рассчитываться по принятой норме на одного декларированного жителя, то есть шесть кубометров на человека. "Рижское домоуправление" (RNP) проинформировало жителей о необходимости строительства места для установки общего счетчика воды и предложило владельцам квартир проголосовать за проект стоимостью 9500 евро.

Большинство людей пропустили эту информацию, скорее всего, выбросили вместе с другой рекламой.

Граждане считают, что такой технический вопрос нужно было объяснить на понятном человеку языке, без конкретных терминов. Жительница Сармите была одной из немногих в доме, кто знал и понимал, что произойдет, если не будет установлен общий счетчик воды.

"Именно на основании этого объявления я также написала электронное письмо, в котором мне сказали, что на него не ответят, потому что письмо не подписано электронной подписью. Входит ли в эту сумму - девять тысяч - строительство транзитного трубопровода?" - вспоминает жительница дома. Она воздержалась от голосования.

Проект не был реализован из-за отсутствия кворума. Однако представитель RNP утверждала, что объяснение было разного характера и предупреждения высылались долгое время.

Артур Муцениекс, руководитель сектора по связям с общественностью и коммуникациям Rīgas ūdens, пояснил, что счетчик необходим для дома, поскольку на практике неоднократно доказывалось, что показаниям счетчиков, установленных в квартирах, нельзя верить.

Домоуправление обещает, что строительство узла коммерческого учета займет около четырех месяцев.

В ведении RNP находится около 250 домов, в которых до сих пор не установлен общий счетчик воды.