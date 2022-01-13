Адамсонс не будет получать зарплату, пока он не исполняет обязанности депутата
Депутат Сейма Янис Адамсонс не получит заработную плату депутата до тех пор, пока будет в силе решение прокуратуры о запрете на исполнение им депутатских обязанностей.
Депутат Сейма Янис Адамсонс не получит заработную плату депутата до тех пор, пока будет в силе решение прокуратуры о запрете на исполнение им депутатских обязанностей.
Как сообщили в пресс-службе парламента, юридическое бюро Сейма указало, что в соответствии с регламентом Сейма депутату за период службы выплачивается месячная заработная плата в порядке, установленном президиумом парламента.
Примененная прокуратурой мера пресечения означает, что депутат Сейма не имеет права осуществлять какие-либо права или полномочия депутата, поэтому он в это время не работает и не имеет права на получение вознаграждения (в том числе компенсации), сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщалось, прокуратура запретила обвиняемому в шпионаже депутату Сейма Янису Адамсонсу исполнять обязанности депутата.
5 января за Адамсонса был внесен залог в размере 30 000 евро и он был освобожден из-под ареста.
Также прокуратура ввела дополнительные меры пресечения - обязанность обвиняемого уведомлять о смене места жительства, запрет приближаться к определенному лицу, запрет заниматься определенными видами деятельности и покидать территорию Латвии без разрешения, выяснило агентство LETA в прокуратуре.
Запрет на выполнение депутатских обязанностей установлен на период расследования и судебного разбирательства по уголовному делу.
Осенью состоятся выборы в 14-й Сейм, и пока неизвестно, когда прокуратура передаст дело в суд.
Как сообщалось, летом 2021 года Адамсонс был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) по подозрению в шпионаже в пользу России. 17 декабря 2021 года суд освободил его из-под ареста под залог.