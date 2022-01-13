Адамсонс не будет получать зарплату, пока он не исполняет обязанности депутата

Как сообщили в пресс-службе парламента, юридическое бюро Сейма указало, что в соответствии с регламентом Сейма депутату за период службы выплачивается месячная заработная плата в порядке, установленном президиумом парламента.

Примененная прокуратурой мера пресечения означает, что депутат Сейма не имеет права осуществлять какие-либо права или полномочия депутата, поэтому он в это время не работает и не имеет права на получение вознаграждения (в том числе компенсации), сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, прокуратура запретила обвиняемому в шпионаже депутату Сейма Янису Адамсонсу исполнять обязанности депутата.

5 января за Адамсонса был внесен залог в размере 30 000 евро и он был освобожден из-под ареста.

Также прокуратура ввела дополнительные меры пресечения - обязанность обвиняемого уведомлять о смене места жительства, запрет приближаться к определенному лицу, запрет заниматься определенными видами деятельности и покидать территорию Латвии без разрешения, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Запрет на выполнение депутатских обязанностей установлен на период расследования и судебного разбирательства по уголовному делу.

Осенью состоятся выборы в 14-й Сейм, и пока неизвестно, когда прокуратура передаст дело в суд.