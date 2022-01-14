Широкое распространение Covid-19 в школах: более 100 классов учатся удаленно

Обобщенные Государственной службой качества образования данные за первую неделю после каникул показывали хорошую картину. Занятия проходили дистанционно лишь в 0,18% классов основной школы, на уровне средней школы эта доля была еще меньше. Однако в течение одной недели только в столице количество классов, которые учатся удаленно, увеличилось более чем в пять раз.

"На данный момент, у нас есть информация о том, что удаленно обучаются более 100 классов. И каждый день в департаменте мы получаем от школ согласование об удаленном обучении.

В конце каждой недели мы собираем информацию, так что актуальные данные будут на следующей неделе, но мы видим, что эта оптимистическая статистика становится намного хуже", - признала представитель Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.