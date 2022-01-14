Пт, 14.01.2022
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Широкое распространение Covid-19 в школах: более 100 классов учатся удаленно

Пустой класс в школе ФОТО: Zane Bitere/LETA

С возвращением учеников к очному обучению Covid-19 распространился среди школьников еще шире. Еще на прошлой неделе лишь редкие классы были переведены на удаленное обучение, но на этой неделе их число резко выросло, сообщает новостная служба LTV.

Обобщенные Государственной службой качества образования данные за первую неделю после каникул показывали хорошую картину. Занятия проходили дистанционно лишь в 0,18% классов основной школы, на уровне средней школы эта доля была еще меньше. Однако в течение одной недели только в столице количество классов, которые учатся удаленно, увеличилось более чем в пять раз.

"На данный момент, у нас есть информация о том, что удаленно обучаются более 100 классов. И каждый день в департаменте мы получаем от школ согласование об удаленном обучении.

В конце каждой недели мы собираем информацию, так что актуальные данные будут на следующей неделе, но мы видим, что эта оптимистическая статистика становится намного хуже", - признала представитель Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

Представитель SPKC Илзе Арая рассказывает об открытых за последние сутки новых случаях Covid-19: "Например, если мы смотрим данные середины ноября, середины декабря, то доля положительных образцов составила, в среднем, 1,8%. Но, по предварительным данным за последние два дня, эта доля составила 3,4%".


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