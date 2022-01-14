Линда Мурниеце показала счет за отопление - 4000 евро за неделю

Мурниеце пишет в Twitter: "В большие минусы включала в гостинице отопление, чтобы дом погрелся. На неделю... 4202.16". Как известно, Мурниеце управляет гостиницей Hotel Roma.

Lielajos mīnusos ieslēdzu viesnīcā apkuri, lai māja pasildās. Uz nedēļu… 4202.16 pic.twitter.com/eRdBmAF25G — Linda Mūrniece (@murniecelinda) January 13, 2022

Хотя многие были в шоке от увиденного, самые наблюдательные поспешили указать, что цена за мегаватт-час была соответствующей, а сумма крупного счета связана с обогреваемой площадью гостиницы.

Как сообщалось, с 1 ноября этого года клиенты Rīgas siltums за тепловую энергию должны платить 66,76 евро за мегаватт-час, а с 1 марта эта плата может составить 71,22 евро.

Как поясняет Rīgas siltums, изменение тарифов связано с быстрым ростом цен на энергоносители, а также с тем, что истек срок государственной поддержки ТЭЦ в Иманте.

В текущем отопительном сезоне тариф Rīgas siltums уже удвоился. С 1 сентября он вырос на 26,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а затем с 1 ноября - еще на 16,5%. Таким образом, осенью тариф увеличился на 47,5%, или на 21,49 евро.

Rīgas siltums - один из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. Предприятие осуществляет производство, распределение и продажу теплоэнергии, а также обеспечивает техническое обслуживание внутренних систем отопления зданий потребителей тепла. 77% производимой компанией теплоэнергии уходит на отопление жилых домов и горячее водоснабжение. Общая протяженность тепловых сетей составляет примерно 825 километров, из которых 85% принадлежат компании.