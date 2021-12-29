С марта отопление в Риге может подорожать еще больше

С 1 ноября этого года клиенты Rīgas siltums за тепловую энергию должны будут платить 66,76 евро за мегаватт-час, а с 1 марта следующего года эта плата составит 71,22 евро.

Как поясняет Rīgas siltums, изменение тарифов связано с быстрым ростом цен на энергоносители и в связи с тем, что истек срок государственной поддержки ТЭЦ в Иманте.

В текущем отопительном сезоне тариф Rīgas siltums уже удвоился. С 1 сентября он вырос на 26,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а затем с 1 ноября - еще на 16,5%. Таким образом, осенью тариф увеличился на 47,5%, или на 21,49 евро.

Rīgas siltums - один из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. Предприятие осуществляет производство, распределение и продажу тепла, а также обеспечивает техническое обслуживание внутренних систем отопления зданий потребителей тепла. 77% производимого компанией тепла уходит на отопление жилых домов и горячее водоснабжение. Общая протяженность тепловых сетей составляет примерно 825 километров, из которых 85% принадлежат компании.