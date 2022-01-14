В Екабпилсском крае мертвый человек был найден в конвейере щепы
В Екабпилсском крае в четверг из конвейера щепы извлечен человек, у которого медики констатировали смерть, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD)
В Екабпилсском крае в четверг из конвейера щепы извлечен человек, у которого медики констатировали смерть, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD)
Более подробную информацию об обстоятельствах смерти указанного лица в ГПСС не предоставили.
В минувшие сутки в VUGD поступило 42 вызова: 10 на пожары, 22 - на спасательные работы, 10 звонков оказались ложными вызовами.
За минувшие сутки помощь спасателей была необходима и на ул. Дунтес в Риге, где с трамвайных рельсов нужно было снять автомобиль, а также на ул. Висалю в Елгаве, где была констатирована утечка газа из газового оборудования легкового автомобиля - пожарные демонтировали оборудование и устранили утечку.