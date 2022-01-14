В Екабпилсском крае мертвый человек был найден в конвейере щепы

За минувшие сутки помощь спасателей была необходима и на ул. Дунтес в Риге, где с трамвайных рельсов нужно было снять автомобиль, а также на ул. Висалю в Елгаве, где была констатирована утечка газа из газового оборудования легкового автомобиля - пожарные демонтировали оборудование и устранили утечку.