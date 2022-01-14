Анна Плетнева о муже, попавшем в ДТП: "Он только сейчас заново учится ходить"

Анна на сцене уже 20 лет, но успешно скрывает свою личную жизнь. Она не публикует снимки детей и не называет имя мужа-бизнесмена - владельца фармацевтической компании Кирилла Сырова. Супруги воспитывают двоих общих детей и старшую дочь певицы от предыдущих отношений.

Осенью 2021 года Сыров попал в страшную аварию на мотоцикле. 10 октября у Анны был концерт, она должна была выходить на сцену, когда ей сообщили о ДТП. Плетнева была вынуждена выступать, даже не зная, жив ее муж или нет.

"В тот вечер он поехал забирать свой "Харлей", который постоянно усовершенствовал, из сервиса... Он что-то поменял в двигателе и хотел посмотреть его в деле. И вот за 15 минут до выхода на сцену я узнаю, что муж разбился. Я помню только, что сижу в гримерке, задыхаюсь, и мне говорят: "Ты должна идти на сцену". И я как зомби пошла. Больше не помню ничего. Я все делала как-то на автомате, хотя, конечно, я плохо пела и плохо танцевала, я рыдала. Потом вышел Леша Романов и сказал мне в ухо: "С ним все нормально. Он жив, его оперируют", - вспоминает артистка.

По словам Анны, разбитый мотоцикл она сожгла, чтобы он никогда больше не напоминал об аварии. Дальше начался тяжелый период в жизни певицы, который продолжается до сих пор:

"Он до сих пор в больнице... Муж два месяца не ходил, только лежал в одной позе, перенес множество операций. Я в тот период буквально жила в реанимации. Восстановление идет очень медленно, у мужа сочетанные, то есть множественные, травмы открытые переломы. Ему встроили пластины и специальные устройства, чтобы собрать заново. Он только сейчас заново учится ходить. Но я верю, что все будет хорошо".

44-летняя Плетнева признается, что это происшествие только сплотило семью. На Новый год она загадала родить четвертого ребенка.