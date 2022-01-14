Пт, 14.01.2022
Человек, который был привит, но не получил бустерную вакцину, не защищен Лилиана Цивьяне, доцент медицинского факультета ЛУ
Лилиана Цивьяне, доцент медицинского факультета ЛУ
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  • После полового акта нужно обязательно мыться - правда ли это?

После полового акта нужно обязательно мыться - правда ли это?

ФОТО: shutterstock.com

Хоть и можно подумать, что в наши дни люди стали более открытыми, надежными и знающими в вопросах интимного здоровья, гигиены и репродукции, до сих пор есть заблуждения, о которых часто стесняются говорить. 

Сертифицированный гинеколог Вия Плуме призывает внимательно относиться к своему интимному здоровью и регулярно посещать врача, а также раскрывает правду о самом распространенном мифе об интимном здоровье женщины.

Подмывание после полового акта обязательно

На самом деле с точки зрения здоровья не имеет значения, подмывается ли женщина после полового акта.

Генитальная микрофлора здорового мужчины не оказывает негативного влияния на интимное здоровье женщины.

"Посещение душа после полового акта, так же как и до него, - только вопрос собственного самочувствия: пока один чувствует себя комфортно, если помылся как до, так и после полового акта, другому комфортно, даже если пропустить подмывание. 

То, что все же надо принять во внимание, чтобы избежать нежелательной беременности - следует быть внимательной в ситуации, когда сперма находится на женском теле. Сперматозоиды могут быть еще активны и с помощью воды попасть в тело", - отметила Вия Плуме.


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