После полового акта нужно обязательно мыться - правда ли это?

Сертифицированный гинеколог Вия Плуме призывает внимательно относиться к своему интимному здоровью и регулярно посещать врача, а также раскрывает правду о самом распространенном мифе об интимном здоровье женщины.

Подмывание после полового акта обязательно

На самом деле с точки зрения здоровья не имеет значения, подмывается ли женщина после полового акта.

Генитальная микрофлора здорового мужчины не оказывает негативного влияния на интимное здоровье женщины.

"Посещение душа после полового акта, так же как и до него, - только вопрос собственного самочувствия: пока один чувствует себя комфортно, если помылся как до, так и после полового акта, другому комфортно, даже если пропустить подмывание.