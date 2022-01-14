Пт, 14.01.2022
Я очень обеспокоена тем, что мы не понимаем разницы между "привитым" и "защищенным". Лилиана Цивьяне,доцент медицинского факультета ЛУ
Лилиана Цивьяне,доцент медицинского факультета ЛУ

Дрейк применил острый соус, чтобы его сперму не украли. Закончилось все ожогами

ФОТО: AFP / Scanpix

СМИ распространили рассказ девушки о том, как популярный американский рэпер Дрейк после секса якобы налил в использованный презерватив острый соус. Девушка хотела украсть сперму знаменитости, но в результате получила ожоги. Теперь она собирается подать на артиста в суд. Об этом пишет "Афиша.Daily".

Журналисты не называют имя девушки, но указывается, что она Instagram-модель. Дрейк с ней познакомился в соцсетях.

Вместе они посетили вечеринку, а после модель отправилась в гостиничный номер Дрейка. Рэпер спросил, не хочет ли она заняться сексом. Она дала согласие. Артисту был важен этот момент. 

После полового акта Дрейк ушел в туалет и выбросил использованный презерватив в урну. Девушка же нашла в мусорном ведре контрацептив. Она утверждает, что хотела забеременеть от исполнителя. Все содержимое она вывернула наизнанку и ввела себе во влагалище, после чего мгновенно закричала от боли. 

Дрейк отреагировал на крики, прибежал и сказал, что налил в презерватив пакетик острого соуса.

По словам девушки, она получила ожоги и готовится к суду. 

Ни артист, ни его лейбл OVO не прокомментировали этот рассказ. Но в день, когда история распространилась в соцсетях, Дрейк выложил публикацию с текстом: "Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я возьму остальные 23 часа и 45 минут".

Некоторые фолловеры связывают публикацию с этой историей.


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