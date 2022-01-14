Дрейк применил острый соус, чтобы его сперму не украли. Закончилось все ожогами

Журналисты не называют имя девушки, но указывается, что она Instagram-модель. Дрейк с ней познакомился в соцсетях.

Вместе они посетили вечеринку, а после модель отправилась в гостиничный номер Дрейка. Рэпер спросил, не хочет ли она заняться сексом. Она дала согласие. Артисту был важен этот момент.

После полового акта Дрейк ушел в туалет и выбросил использованный презерватив в урну. Девушка же нашла в мусорном ведре контрацептив. Она утверждает, что хотела забеременеть от исполнителя. Все содержимое она вывернула наизнанку и ввела себе во влагалище, после чего мгновенно закричала от боли.

Дрейк отреагировал на крики, прибежал и сказал, что налил в презерватив пакетик острого соуса.

По словам девушки, она получила ожоги и готовится к суду.

Ни артист, ни его лейбл OVO не прокомментировали этот рассказ. Но в день, когда история распространилась в соцсетях, Дрейк выложил публикацию с текстом: "Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я возьму остальные 23 часа и 45 минут".