Комиссаренко рассказал, что КГБ Беларуси объявил его в розыск

Отрывок концерта Комиссаренко опубликовал на своем YouTube-канале:

"Знаете, как я провел новогодние праздники?

Меня объявило в розыск белорусское КГБ. Вы думаете, наверное, за что? За шутки! В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси - приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один".

В монологе Комиссаренко пошутил, что узнал о розыске от "человека, который связан с белорусскими протестами".

"К сожалению, есть информация из достоверных источников о том, что вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь. Проявите осторожность". Я такой: "Проявите осторожность?!". Как будто мне не от КГБ убегать, а нести горячий чай", - заметил комик.

Позже он заявил, что о розыске со стороны КГБ "его никто не предупреждал", а узнал он о нем потому, что "перехватил переговоры" (намек на перехват разговора Варшавы и Берлина об отравлении Навальном).

В Instagram-аккаунте Комиссаренко добавил, что уехал из России "не зря": "Кгбшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в Instagram, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались"

В свою очередь, представитель КГБ Беларуси опровергли слова Славы Комиссаренко. Он назвал слова комика "полной чушью и бредом": "Нечего здесь комментировать".