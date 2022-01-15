Как выглядят дети Безрукова, Дюжева и других актеров сериала "Бригада"?

Сергей Безруков

В 2015 году актер развелся со своей супругой Ириной. Они были в браке 15 лет. В 2016 году он женился на Анне Матисон.

У Сергея и Анны подрастают трое детей - дочь Мария, сыновья Степан и Василий. Надо сказать, что отцовство идет Безрукову, как никому другому. На своей странице в Instagram он регулярно делится фотографиями и видео с наследниками, умиляя фолловеров. Всего Сергей Безруков воспитывает пятерых детей, двое из которых родились от Кристины Смирновой - 9-летние Александра и Иван.

Дмитрий Дюжев

Актер Дмитрий Дюжев женился на Татьяне Зайцевой, супруги растят двоих сыновей - Ивана и Дмитрия. Журналисты отмечают, что семья предпочитает скрывать сыновей и никак не выводит их в свет на премьеры и не публикует фото с ними в социальных сетях. Сам Дмитрий не раз подчеркивал, что сыновья - его копия и он полностью увлечен их воспитанием.

Павел Майков

Начиная с 2006 года, Павел Майков счастлив в браке с Марией Саффо. Общих детей у супругов нет, у актера подрастает 17-летний сын Даниил от бывшей жены Екатерины Масловской.

Павел редко показывает фото с сыном. Поклонники отмечают, что Даниил копия звездного отца.

Владимир Вдовиченков

Владимир Вдовиченков был женат пять раз. Во втором и четвертом браке у звезды "Бригады" появились дети - 28-летний сын Леонид и 16-летняя дочь Вероника.

Последние пять лет Вдовиченков женат на актрисе Елене Лядовой. Общих детей у пары нет. Актер нередко публикует фото с детьми и показывает, чем они занимаются.

Екатерина Гусева