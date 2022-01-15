Сб, 15.01.2022
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Артем Липин, журналист RUS TVNET, - Андрею Мамыкину

Поваленный светофор, сорванные крыши и поломанные деревья: разрушения после сильного ветра

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило более 150 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра, сообщили в VUGD.

Больше всего разрушений было в Риге и Рижском регионе, но вызовы поступали и из других регионов.

На Центральном рынке в Риге сильный ветер сорвал часть кровли на одном из павильонов, в Вентспилсе - кровлю общественного здания на улице Райня, а в Кулдиге на одноэтажное общественное здание упало дерево. В Ценской волости Елгавского края, в Риге на ул. Бебербекю и просп. Вецакю, а также в Адажи сломанные ветром деревья упали на жилые дома, а в Кегумсе ветер сломал и повалил на проезжую часть светофор и дорожные знаки.

В целом за прошедшие сутки VUGD получила 247 вызовов, в том числе 22 на пожары, 208 - на спасательные работы, еще 17 вызовов были ложными.

В течение субботы северо-западный ветер стихнет, только на побережье сохранятся порывы до 15 метров в секунду.


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