Привиться иностранной вакциной. Куда россияне едут за европейскими сертификатами и удается ли их получить?

Однокомпонентная вакцина Janssen от Johnson & Johnson может в ближайшее время стать менее выгодной для путешествий по Европе. Так, Австрия определяет срок действия этой вакцины в 22 дня. Если сделать на вакцину бустер, то она будет действовать 270 дней.
Несколько стран Европы ужесточили правила въезда на фоне появления "Омикрона": требования к количеству доз вакцин и сроки действия сертификатов постоянно меняются.
В середине декабря вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами от коронавируса или "Спутником V" за рубежом, смогут получить QR-код на полгода - правда, только после теста на антитела.
Не вредна ли ревакцинация для здоровья?
Популярная у российских туристов вакцина Janssen - это аденовирусная вакцина, которая сделана по той же технологии, что и российский "Спутник". Аналогом этой вакцины можно назвать российский однокомпонентный "Спутник Лайт". В Европе применение Janssen одобрили в марте прошлого года.
Клинические исследования, которые проводили, когда в мире превалировал уханьский штамм, показали, что эффективность вакцины Janssen составляет 67% против симптоматического Covid-19 - речь идет о первой прививке.
В декабре 2021 года в Johnson & Johnson заявили, что эффективность вакцины Janssen составила 85% против госпитализации, связанной с коронавирусом.
Дополнительные исследования показали повышение уровня антител при введении бустера после первой дозы вакцины Janssen или после двух доз мРНК-вакцины у людей старше 18 лет.
По рекомендациям, которых придерживается большинство стран, включая США, страны Европы и Россию, бустер вводится через шесть месяцев после вакцинации или болезни. Исключение - как раз вакцина Janssen, в случае с которой, согласно рекомендациям европейского и американского регулятора, бустер делается в срок до двух месяцев.
Европейский комитет по лекарственным средствам для человека пришел к выводу, что бустерную дозу вакцины Janssen можно вводить и после двух доз мРНК-вакцин - Pfizer или Moderna.
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что для первичной и повторной вакцинации вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna в большинстве случаев предпочтительнее вакцины Janssen.
Масштабных исследований эффективности при сочетании вакцин пока не проводилось, но есть точка зрения, что наилучшая защита, в том числе от мутаций вируса, обеспечивается при создании "коктейля" из вакцин разных типов, например, векторной и мРНК-вакцины.
Данные исследований показывают, что использование двух разных вакцин для первой прививки и ревакцинации обеспечивает как минимум такую же, а в некоторых случаях даже большую защиту, чем при использовании одной и той же вакцины.
Такой подход не считается опасным для организма, однако отдельные эксперты подчеркивают, что данных о смешивании вакцин пока мало и нужно дополнительно изучать этот вопрос.
Риски в том случае, если прививаться только векторными вакцинами - "Спутником", AstraZeneca или Janssen, которые сделаны по схожему принципу, состоят в том, что в организме может сформироваться иммунитет к вектору-"доставщику" фрагмента гена коронавируса.
Таким образом, после третьей или четвертой прививки иммунный ответ может быть уже не таким выраженным.
ЕМА пока не нашла доказательств пользы четвертой дозы вакцины (второй ревакцинации). А в январе этого года в ведомстве пришли к выводу, что если прививаться от коронавируса чаще трех раз в год или одного раза в четыре месяца, то есть риск вовсе ослабить свою иммунную систему.
При участии Марии Киселевой, Екатерины Седляровой.