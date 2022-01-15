Привиться иностранной вакциной. Куда россияне едут за европейскими сертификатами и удается ли их получить?

В обычных, государственных пунктах ей отказывали, заявляя, что прививают только тех иностранцев, которые имеют долгосрочные документы на проживание в Болгарии. В итоге Ксении выдали европейский сертификат.

Еще одна проблема - разные стандарты транслитерации кириллицы. Например, в Болгарии кириллические буквы "х" и "й" пишут на латинице как "h" и "y" соответственно, в то время как в России в заграничных паспортах для них используют "kh" и "i".

Информация в базу вакцинированных вводится в Болгарии на кириллице, а потом автоматически переводится в латиницу, исходя из национальных стандартов. Из-за этого написание имени россиянина в болгарском сертификате может отличаться от того, как оно указано в паспорте.

Би-би-си известен один случай, когда местные врачи согласились поставить бустерную дозу Pfizer человеку, который до этого был вакцинирован двухкомпонентным "Спутником". Он получил сертификат, в котором было указано, что это его третья доза (3/3). Однако речь идет о гражданине Болгарии, который приехал на родину из России.

Российский сертификат о вакцинации "Спутником" подходит для въезда в Болгарию - по состоянию на начало января даже не нужно делать еще и ПЦР.

Конвертировать сербский сертификат

"08.01.2022 поставила первый шот Пфайзер.В Белграде все очень четко организованно. Это радует.) Прошла вакцинацию за 10 минут. Дали на руки бумажку с описанием вакцины и куар код…И так забавно…вокруг одни русские)) Везде!", - пишет Катерина в одной из групп, посвященных вакцинации путешественников в "Телеграм".

В этом мессенджере есть группы на несколько тысяч человек, где уже несколько месяцев обсуждают, куда поехать привиться, и делятся опытом друг с другом.

Многие российские туристы как раз едут прививаться в Сербию. По данным "Коммерсанта", в конце сентября Сербия запустила программу бесплатной вакцинации иностранных туристов против COVID-19 препаратами, признанными в ЕС. Она рассчитана в том числе и на россиян.

Здесь прививают Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm. Первые два препарата дают право на получение "гринпасса". Все они требуют введения двух доз с перерывом в несколько недель. Речь идет именно о двухкомпонентных вакцинах, то есть в страну надо будет приезжать дважды. Получить сертификат 3/3 благодаря бустеру в Сербии пока не получится.

Еще одна журналистка Би-би-си ревакцинировалась в Сербии одной дозой вакцины Pfizer. Она предоставила для внесения в национальную систему свои данные о вакцинации "Спутником", однако учтены они не были.

Без второй дозы вакцины Pfizer "грин пасс" в такой ситуации не дает право на въезд в европейские страны.

"На сайте их национальном я смогла только зарегистрироваться, но, кроме этого, ничего сделать не получилось", - рассказывает она.