"Нет никаких супервитаминов, это все ерунда!": профессор Данилан о Covid-19 и укреплении иммунитета

Холодные зимние месяцы - время, когда вопрос, как укрепить иммунитет, стоит особенно остро. Харизматичный и всегда энергичный гастроэнтеролог профессор Анатолий Данилан делится ценными рекомендациями.

Данилан подчеркивает важность знания того, что существует два иммунитета - неспецифический и специфический. Усилить возможно неспецифический иммунитет. Правильным образом жизни, полноценным питанием, физической активностью и хорошим настроением. Профессор отмечает, что дыхательные упражнения также очень хорошо укрепляют иммунитет.

"Нет никаких супервитаминов, это все ерунда!" - уверен он.

Однако Анатолий Данилан подчеркивает, что ни у кого нет специфического иммунитета к Covid-19, который организм вырабатывает на фоне нового заболевания.

Профессор считает, что нужно закаляться. Он сам активно тренируется, принимает холодный душ. Однако таким образом защитить себя, друзей, знакомых и жителей Латвии от Covid-19 невозможно.

"Каждое утро обливаюсь холодной водой. Нет никаких научных доказательств того, что прорубь спасет меня от всех бед! Плохого в этом ничего нет, но это не чудо-средство. Я сам заразился вирусом, несмотря на все проруби!".

"У меня немного болит сердце, когда люди говорят - я не заболею. Они все эгоисты. Может быть, ты не заболеешь, но ты передашь вирус другим", - отмечает профессор.

Данилан повторяет, что чудодейственных лекарств не существует. Но он считает, что у сторонников таких средств есть одно хорошее качество, которым должен обладать каждый: "Они прекрасно понимают, что не только врач может принести пользу здоровью. Медицина без участия человека - ничто!".

Профессор объяснил "наследие", или миф, о простуде, передаваемый из поколения в поколение. Эти слова, наверное, хоть раз в жизни слышал каждый: "Главное, чтобы ноги были в тепле!". Но, оказывается, причина простуды совсем в другом.

"Простуда - это фактически инфекционное заболевание. Если ты будешь на свежем воздухе - никакой простуды ты не получишь! Можно отморозить себе что-то, но простыть нельзя, там нет бактерий".

Однако если становится хуже, Данилан однозначно рекомендует не медлить и обратиться к врачу: "В Латвии все слишком смелые!".

Профессор подчеркивает, что заразиться вирусом хуже, чем сделать прививку. Вакцинация еще более важна в случае хронических заболеваний.