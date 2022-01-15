Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 - по-прежнему под Ригой

В свою очередь, в Риге за последние 14 дней достигнуто максимальное общее число инфицированных - 10 855 человек, что превышает рекорд 30 октября прошлого года - 10 820 человек.

Двухнедельный кумулятивный уровень заболеваемости в Латвии увеличился до 1310,6 случаев на 100 000 населения. Уровень заболеваемости в Марупском крае за последние сутки вырос с 2437,2 до 2705,3 случая, а в Адажском крае - с 2134 до 2578,8 случая на 100 000 жителей. По подсчетам LETA, в Ропажском и Кекавском районах за минувшие сутки превышен лимит в 2000 случаев.

Помимо упомянутых регионов, выше, чем в среднем по стране, заболеваемость в Риге, Юрмале, Олайнском, Валмиерском и Огрском краях, Даугавпилсе и Сигулдском крае.

Самая низкая же заболеваемость в настоящее время в ряде латгальских краев – Вараклянском, Лудзенском, Ливанском и Резекненском.

Из 3065 случаев заражения Covid-19, выявленных накануне, 40% или 1216 зарегистрированы в Риге.

В Даугавпилсе вчера выявлено 167 новых случаев заболевания, в Валмиерском районе - 115, в Огрском районе - 103, в Лиепае и Адажском районе - по 99, в Елгавском районе - 98, в Марупском - 93, в Юрмале - 85, в других самоуправлениях количество новых выявленных заболеваний ниже. В небольшом Вараклянском районе накануне не было зарегистрировано ни одного нового заболевшего.

Больше всего заболевших за последние две недели в Риге - 10 855, в Даугавпилсе - 1100, в Марупском крае - 888, в Огрском крае - 804, в Юрмале - 732, в Валмиерском крае - 722, в Елгаве - 655 и в Ропажском крае - 653 жителя.

Из выявленных накануне новых случаев заражения 799 были в возрасте от 10 до 19 лет, 527 - в возрасте от 30 до 39 лет, 474 - от 9 до 9 лет, в других возрастных группах зарегистрировано меньше новых случаев.