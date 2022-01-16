Жительница Лиепаи жалуется на владельцев собак, которые не убирают за питомцами

"Тогда, когда нет снега, все относительно хорошо, хозяева убирают. Но когда наступает зима, хозяева чувствуют, что собака может спокойно покакать в снег, зарыть все и никто ничего не увидит. Но когда снег тает, это просто безумие", - говорит Илона.

Женщина стала мамой и гуляет по улицам Лиепаи с коляской. Ее удивляет халатность владельцев собак.

"Часто вижу, что это дерьмо, извините, разбросано по улице, видно, что люди наступили в него. И это не приятно", - подчеркивает Илона.

Новоиспеченная мама даже несколько раз замечала, что собачьи экскременты собирают, складывают в мешок и кладут, например, на электрический щит на обочине или бросают тут же на улице.

Передача Bez Tabu отправилась на улицу Залю в Лиепае, которая является одним из маршрутов новоиспеченной мамы. Притормозив на обочине и выйдя из машины, журналисты первым делом заметили коричневую кучу в снегу.

Передача на улице Залю встретила Даце, которая в то время гуляла с любимцем ее семьи Джерри. Женщина сразу показала мешочек, который использует для уборки. Она называет владельцев собак, которые не убирают за своей собакой, халатными.

Даце Лиепниеце, руководитель Департамента окружающей среды самоуправления, отмечает, что специальные урны для собачьих экскрементов установлены примерно в 30 местах города. Они располагаются в местах, где мусорного бака нет вообще. Представитель муниципалитета также подчеркивает, что собачьи экскременты можно смело выбрасывать в любую бытовую урну. На улице Залю специальных урн нет. Лиепниеце обещает, что вопрос с мусорными урнами будет решен.