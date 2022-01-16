Агрессивный посетитель без сертификата сломал руку сотруднику магазина
В прошлом году увеличилось количество людей, погибших или получивших тяжелые травмы на рабочем месте, пишет LETA.
В прошлом году увеличилось количество людей, погибших или получивших тяжелые травмы на рабочем месте, пишет LETA.
В прошлом году 213 человек получили тяжелые производственные травмы, что на 28 больше, чем в позапрошлом году, когда 185 работников получили тяжелые производственные травмы, свидетельствуют данные Государственной инспекции труда.
По имеющейся у инспекции информации, в прошлом году в результате несчастных случаев на рабочем месте погибли 32 работника, что на десять человек больше, чем в 2020 году.
В сводку данных по несчастным случаям также включен случай, когда сотрудник на входе в магазин, проверяя наличие у посетителей сертификатов Covid-19, обнаружил, что человек зашел в магазин без сертификата.
В сводке данных также более подробно разъясняются несчастные случаи на работе со смертельным исходом. В одном из таких случаев произошел взрыв в производственном здании, в результате пожара погибла оператор реактора.