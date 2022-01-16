Вс, 16.01.2022
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о грабителях товарных поездов

Агрессивный посетитель без сертификата сломал руку сотруднику магазина

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В прошлом году увеличилось количество людей, погибших или получивших тяжелые травмы на рабочем месте, пишет LETA.

В прошлом году 213 человек получили тяжелые производственные травмы, что на 28 больше, чем в позапрошлом году, когда 185 работников получили тяжелые производственные травмы, свидетельствуют данные Государственной инспекции труда.

По имеющейся у инспекции информации, в прошлом году в результате несчастных случаев на рабочем месте погибли 32 работника, что на десять человек больше, чем в 2020 году.

В сводку данных по несчастным случаям также включен случай, когда сотрудник на входе в магазин, проверяя наличие у посетителей сертификатов Covid-19, обнаружил, что человек зашел в магазин без сертификата.

Покупатель агрессивно отреагировал на просьбу покинуть помещение и напал на сотрудника, в результате чего при нападении сломал ему руку.

В сводке данных также более подробно разъясняются несчастные случаи на работе со смертельным исходом. В одном из таких случаев произошел взрыв в производственном здании, в результате пожара погибла оператор реактора.


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