Интернет-фактчекеры обратились к главе YouTube. В их числе - латвийское СМИ

В письме главе YouTube специалисты по проверке фактов отмечают, что YouTube в настоящее время является одним из крупнейших в мире распространителей онлайн-дезинформации и другой ложной информации, и что сайт, похоже, не борется и не пытается бороться с этим.

"Совсем наоборот - YouTube позволяет превращать свою платформу в оружие, с помощью которого они манипулируют и получают выгоду", - говорится в письме.

Фактчекеры считают, что принятых пока мер недостаточно, и поэтому призывают YouTube действовать более эффективно, а также разработать план каким образом и какими инструментами улучшить информационную среду вместе с независимыми организациями по проверке фактов.

Подписавшиеся под письмом организации отмечают, что YouTube распространяет теории заговора, в том числе о Covid-19, недейственные методы по лечению рака, а в некоторых странах платформа используется для разжигания ненависти в отношении уязвимых групп общества. особо незамеченными YouTube остались ролики такого типа, произведенные в неанглоязычных странах.

Недавно компания предприняла некоторые шаги, чтобы попытаться решить эту проблему, но, судя по содержанию платформы, фактчекеры считают, что эти усилия неэффективны.

"Пока что платформа превратила дебаты о дезинформации в ложную дихотомию или выбор между удалением или неудалением контента", - заявили специалисты.

С такой тактикой YouTube избегает возможности делать то, что доказанно работает - распространения проверенной информации более эффективно, чем удаление контента, указано в письме. Учитывая, что большая часть просмотров появляется из-за того, что видео рекомендуются алгоритмом YouTube, сайт должен убедиться, что он не распространяет дезинформацию и не рекомендует контент с сомнительных каналов.

В письме предлагаются различные решения проблемы. Среди прочего, YouTube предлагается обеспечить прозрачность о дезинформации на платформе. Не удаляя контент из-за юридических вопросов, платформа может раскрывающий правду контент, который накладывается на видеоролики или предоставляется в качестве дополнительного видео.