Общество врачей не спешит наказывать медработников, распространяющих фейки

Как сообщили программе в LĀB, в 2021 году отозван был один сертификат - в том случае врач солгал аттестационному совету, а отчет о профессиональной деятельности не соответствовал критериям. "В 2014 году на основании решения суда на срок, установленный судом, было приостановлено действие трех сертификатов, выданных одному медработнику. В 2013 году у медработника был аннулирован сертификат на основании заявления от него самого", - сообщила программе руководитель отдела по связям с общественностью LĀB Эвия Ансонска.

LTV передает, что LĀB не планирует рассматривать вопрос об отзыве сертификата иммунолога Евгения Никифоренко, хотя Инспекция здравоохранения усмотрела в его деятельности нарушение закона. Юрист организации считает, что общество врачей не может принять решение об отзыве сертификата Никифоренко, поскольку его дело о предполагаемых сексуальных домогательствах к пациенткам находится на повторном рассмотрении в полиции.

"В этой напряженной ситуации я не вижу необходимости в поспешных решениях, бежать впереди событий, анализировать их, к примеру, в СМИ или в интервью", - сказал в беседе с De Facto член правления LĀB Виестур Бока.

De Facto удалось выяснить, что LĀB не планирует принимать меры против сертифицированных врачей, которые публично отговаривают от вакцинации против коронавируса - Гунты Вилере и Эдгара Медниса.

"Комиссия по этике не означает, что я должен всем навязывать свое мнение. То, что люди могут думать иначе, не наказуемо", - сказал в беседе с LTV председатель комитета по этике LĀB Петерис Апинис.