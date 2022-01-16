Общество врачей не спешит наказывать медработников, распространяющих фейки
Латвийское общество врачей (LĀB) за последние 10 лет отозвало сертификаты только трех врачей, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto.
Латвийское общество врачей (LĀB) за последние 10 лет отозвало сертификаты только трех врачей, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto.
Как сообщили программе в LĀB, в 2021 году отозван был один сертификат - в том случае врач солгал аттестационному совету, а отчет о профессиональной деятельности не соответствовал критериям. "В 2014 году на основании решения суда на срок, установленный судом, было приостановлено действие трех сертификатов, выданных одному медработнику. В 2013 году у медработника был аннулирован сертификат на основании заявления от него самого", - сообщила программе руководитель отдела по связям с общественностью LĀB Эвия Ансонска.
LTV передает, что LĀB не планирует рассматривать вопрос об отзыве сертификата иммунолога Евгения Никифоренко, хотя Инспекция здравоохранения усмотрела в его деятельности нарушение закона. Юрист организации считает, что общество врачей не может принять решение об отзыве сертификата Никифоренко, поскольку его дело о предполагаемых сексуальных домогательствах к пациенткам находится на повторном рассмотрении в полиции.
"В этой напряженной ситуации я не вижу необходимости в поспешных решениях, бежать впереди событий, анализировать их, к примеру, в СМИ или в интервью", - сказал в беседе с De Facto член правления LĀB Виестур Бока.
De Facto удалось выяснить, что LĀB не планирует принимать меры против сертифицированных врачей, которые публично отговаривают от вакцинации против коронавируса - Гунты Вилере и Эдгара Медниса.
"Комиссия по этике не означает, что я должен всем навязывать свое мнение. То, что люди могут думать иначе, не наказуемо", - сказал в беседе с LTV председатель комитета по этике LĀB Петерис Апинис.
В LĀB программе сообщили, что с 2010 года выявлено 6 этических нарушений в деятельности врачей.