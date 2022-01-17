Коронавирус: Австрия введет обязательную вакцинацию, ковидные протесты в Нидерландах и Венгрии

Австрия: обязательная вакцинация для взрослых с февраля

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что с февраля этого года в стране будет введена обязательная вакцинация от коронавируса для всех жителей старше 18 лет. Ожидается, что в четверг на следующей неделе парламент страны примет принять, устанавливающий такие меры.

Ранее предполагалось, что прививки от ковида станут обязательными для всех австрийцев в возрасте от 14 лет, однако теперь решено, что эта норма коснется только взрослых. Исключение может быть сделано лишь для беременных женщин и тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Нехаммер заявил на пресс-конференции в воскресенье, что людей, которые отказываются пройти вакцинацию, ждут высокие штрафы. Их размер будет составлять от 600 до 3,6 тыс. евро.

Как передает Франс пресс, иммунизацию прошли только 71,5% жителей Австрии, что несколько меньше по сравнению с многими европейскими соседями этой страны. В субботу в Вене состоялась демонстрация против обязательной вакцинации, в которой, согласно оценкам этого агентства, приняли участие около 27 тыс. человек.

Антиковидные протесты в Австрии ФОТО: Getty Images

Обязательная вакцинация - достаточно редкая мера, к которой пока прибегли считанные страны мира, в числе которых - Эквадор, Таджикистан, Туркменистан, Индонезия и Микронезия. Впрочем, многие европейские страны мира и США вводят обязательные прививки для некоторых категорий населения (например, сотрудников системы здравоохранения и общественных служб). Они также значительно ограничивают возможности непривитых жителей, которым стало намного труднее ходить в общественные места, пользоваться транспортом и пересекать границы.

В Австрии - стране с населением около 9 млн человек - зафиксировано 1,4 млн случаев ковида и почти 14 тыс. смертей.

Нидерланды: фермеры протестуют с тракторами

В Нидерландах, где с середины декабря продолжают действовать жесткие карантинные меры, демонстрации против ковидных ограничений происходят каждые выходные. Однако на этот раз к протестующим в центре Амстердама присоединились фермеры со своей техникой.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что с 15 января снова смогут начать работать магазины, парикмахерские и салоны красоты - впрочем, им придется соблюдать жесткие ограничения. Бары рестораны и учреждения культуры будут оставаться закрытыми по меньшей мере до 25 января. Это связано с опасениями властей относительно быстрого распространения "Омикрона".

В воскресенье власти Нидерландов сообщили, что за последние сутки в стране зафиксировано 26 тыс. новых случаев ковида - самое большое число за все время пандемии. Всего в этой стране 3,5 млн заболевших и 21 тыс. смертей.

Карантин в Нидерландах был введен в первую очередь потому, что волна заболеваемости предыдущим вариантом коронавируса "Дельта" (течение болезни при котором значительно тяжелее по сравнению с "Омикроном") привела к отмене всех несрочных операций для пациентов больниц.

Венгрия: крайне правые против вакцинации и мигрантов

Демонстрация против обязательной вакцинации состоялась и в столице Венгрии. В Будапеште ее организовало крайне правое движение "Наша Родина", которое в своей политической программе совмещает антипрививочные лозунги с требованиями прекратить миграцию.

Демонстрация в Будапеште ФОТО: Reuters

Несколько сотен человек прошли по улицам города с лозунгами вроде "Вакцины не должны быть обязательными!", "Я непривитый, а не преступник!" и "Долой диктатуру ковида!".

Движение "Наша Родина" откололось от крайне правой партии "Йоббик" и в последние годы приблизилось к еще более радикальным правым группам. Рейтер сообщает со ссылкой на данные социологических опросов, что за него готовы голосовать около 3% избирателей (проходной барьер для партий на парламентских выборах в Венгрии составляет 5%). Голосование за депутатов парламента страны состоится в апреле этого года.

Как отмечает Рейтер, венгерское правительство ввело обязательную вакцинацию только для учителей и сотрудников системы здравоохранения. На этой неделе число заболевших начало увеличиваться, однако власти пока не установили каких-либо существенных карантинных органичений.