Как ответит Лукашенко на санкции Литвы против "Беларуськалия"

Продукция "Беларуськалия" - одна из важнейших статей экспорта страны ФОТО: ByMedia.net

Однако, по мнению руководителя Научно-исследовательского центра Мизеса, сотрудника украинского Офиса простых решений и результатов Ярослава Романчука, универсальных инструментов, посредством которых Минск мог бы навредить литовцам, у того нет. По словам экономиста, Лукашенко сейчас воюет не против Литвы, а против всего Евросоюза: "Это информационная, миграционная и торговая война. Минск рассчитывает на то, что партнеры, которые работали с ним последние 25 лет, будут активно участвовать в лоббировании интересов Беларуси в литовской политике. Лукашенко ориентируется на те силы, прежде всего экономические, которые делают акцент на том, что Литва теряет сотни миллионов долларов".

С этим тезисом в принципе согласен и немецкий эксперт по Беларуси Даниэль Крутцинна (Daniel Krutzinna), пояснивший в интервью DW, что литовский бизнес "в реальной экономике с 90-х годов живет во многом торговлей с постсоветскими странами и вообще-то не очень поддерживает санкции Запада против Минска и белорусскую оппозицию и не сильно в восторге от того, что Светлана Тихановская находится в Вильнюсе".

Возможные цели - торговля нефтепродуктами и пищевая промышленность

От контрмер Лукашенко пострадать, по оценке Крутцинны, могут те литовские фирмы, которые закупают в Беларуси нефтепродукты, разного рода сырье, например древесину, а экспортируют туда продукты питания. Бизнес Литвы, говорит немецкий эксперт, традиционно играет роль посредника между постсоветскими странами и Западом, закупая в той же России и Беларуси сырье и зарабатывая на его перепродаже.

Даниэль Крутцинна ФОТО: Evgenia Belkovich

По словам Крутцинны, Литва до сих пор вовлечена в торговлю белорусскими нефтепродуктами. Есть литовские трейдеры, продолжает он, которые имеют отношения с белорусскими формально частными компаниями, однако некоторые из них, принадлежащие приближенным к власти бизнесменам, находятся под контролем Минска: "Один из ответных шагов - прекращение таких контактов. Но, с другой стороны, на таких сделках зарабатывают оба партнера, и Беларусь в итоге может навредить себе".

К числу мер, способных нанести ущерб только Литве, Даниэль Крутцинна относит эмбарго на импорт продукции ее пищевой промышленности: "Литовские сыры достаточно распространены в белорусской торговой сети, как и мясные продукты". Тут санкции, по его выражению, могут действительно быть болезненными для литовских производителей, но при этом пострадают и потребители в Беларуси, у которых уменьшится выбор.

Золотая жила транзита

Отдельные литовские компании, работающие на белорусском рынке, конечно, могут столкнуться с серьезным давлением властей, признал в беседе с DW и Ярослав Романчук. Впрочем, такие точечные действия не идут ни в какое сравнение с перекрытием транзита товаров из Литвы, о чем говорил Лукашенко.

Ярослав Романчук (фото из архива) ФОТО: DW