Известно, кто присвоил взятку, предназначенную для депутата Рижской думы

Согласно материалам дела, в марте прошлого года Кочанс встречался со Свенсоном и Тифенталсом в ресторане Laivu centrs. Кочанс знал, что с 2018 года у SW Baltics заключен договор с дочерним предприятием Rīgas satiksme Rīgas acs. За поддержку интегрированной системы связи и техобслуживание SW Baltics ежемесячно получало от Rīgas acs более 200 тысяч евро. Договор в силе до мая 2023 года, однако в то время на предприятии царили опасения, что его могут разорвать раньше.

Во время разговора в ресторане Кочанс дал понять, что у него очень хорошие отношения с председателям комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Олафом Пулксом, который может повлиять на то, чтобы договор разорван не был.

Нужно "дать пять", чтобы был "презент" для Олафа, что позволит обеспечить удачное сотрудничество и в будущем, рассказал Кочанс. Тифенталс перевел Свенсону, что нужно пять тысяч. Согласно обвинению, там же в ресторане Свенсон дал Кочансу деньги.

Из материалов дела исходит, что Кочанс и Пулкс на самом деле были отдаленно знакомы, они виделись в коридорах Министерства сообщения во время, когда Пулкс работал в Pasažieru vilcienы. Весной 2021 года Кочанс несколько раз пытался уговорить Пулкса встретиться, и наконец встреча состоялась в публичном месте у рынка цветов Сакта.

Только осенью, когда KNAB уже начал уголовный процесс и задержал Кочанса, Пулкс узнал, что его звали в связи со взяткой.

KNAB констатировал, что уже на следующий день после того, как Кочанс получил деньги, он связался с лизинговой компанией по поводу своего автомобиля BMW X5 и внес пять тысяч евро.

Кроме того, вскоре после этого он приобрел за 2800 евро садовый трактор, что KNAB также оценил как трату взятых денег. Кочанс в октябре после задержания свою вину отрицал, однако в декабре в прокуратуре все-таки признал. В итоге прокуратура наказала его штрафом в размере 12 тысяч евро.

В разговоре с De facto Кочанс указал, что произошедшее было всего лишь недоразумением.

Уголовный процесс по факту взяточничества был начат и против члена правления SW Baltics Тода Свенсона, однако в начале декабря KNAB его частично прекратил, так как нельзя было получить неопровержимых доказательств того, что Свенсон дал деньги именно на взятку.