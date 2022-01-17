Известно, кто присвоил взятку, предназначенную для депутата Рижской думы

Согласно материалам дела, в марте прошлого года Кочанс встречался со Свенсоном и Тифенталсом в ресторане Laivu centrs. Кочанс знал, что с 2018 года у SW Baltics заключен договор с дочерним предприятием Rīgas satiksme Rīgas acs. За поддержку интегрированной системы связи и техобслуживание SW Baltics ежемесячно получало от Rīgas acs более 200 тысяч евро. Договор в силе до мая 2023 года, однако в то время на предприятии царили опасения, что его могут разорвать раньше.
Во время разговора в ресторане Кочанс дал понять, что у него очень хорошие отношения с председателям комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Олафом Пулксом, который может повлиять на то, чтобы договор разорван не был.
Нужно "дать пять", чтобы был "презент" для Олафа, что позволит обеспечить удачное сотрудничество и в будущем, рассказал Кочанс. Тифенталс перевел Свенсону, что нужно пять тысяч. Согласно обвинению, там же в ресторане Свенсон дал Кочансу деньги.
Из материалов дела исходит, что Кочанс и Пулкс на самом деле были отдаленно знакомы, они виделись в коридорах Министерства сообщения во время, когда Пулкс работал в Pasažieru vilcienы. Весной 2021 года Кочанс несколько раз пытался уговорить Пулкса встретиться, и наконец встреча состоялась в публичном месте у рынка цветов Сакта.
Только осенью, когда KNAB уже начал уголовный процесс и задержал Кочанса, Пулкс узнал, что его звали в связи со взяткой.
KNAB констатировал, что уже на следующий день после того, как Кочанс получил деньги, он связался с лизинговой компанией по поводу своего автомобиля BMW X5 и внес пять тысяч евро.
Кроме того, вскоре после этого он приобрел за 2800 евро садовый трактор, что KNAB также оценил как трату взятых денег. Кочанс в октябре после задержания свою вину отрицал, однако в декабре в прокуратуре все-таки признал. В итоге прокуратура наказала его штрафом в размере 12 тысяч евро.
В разговоре с De facto Кочанс указал, что произошедшее было всего лишь недоразумением.
Уголовный процесс по факту взяточничества был начат и против члена правления SW Baltics Тода Свенсона, однако в начале декабря KNAB его частично прекратил, так как нельзя было получить неопровержимых доказательств того, что Свенсон дал деньги именно на взятку.
Член правления Rīgas acs Эдгар Бебрис, который находится на этой должности с апреля прошлого года, подтвердил передаче, что договор с SW Baltics по-прежнему в силе, однако сейчас Rīgas acs начал подготовку к процедуре договора закупки на техническое обслуживание оборудования. Бебрис пояснил, что политика корпоративного управления Rīgas acs предусматривает избегания недобросовестных партнеров по сделкам или партнеров с плохой репутацией.