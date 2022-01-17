Перевощиков: Covid-19 распространяется очень быстро, но есть и хорошие новости

Он отметил, что, судя по данным за прошлую неделю, ситуация в Латвии ухудшается - рост заболеваемости составил почти 50%. Ситуация сейчас примерно такая же, как в конце октября прошлого года перед введением локдауна.

Перевощиков указал, что

в настоящее время очень высока доля положительных тестов - на прошлой неделе 16% протестированных образцов дали положительный результат.

Коэффициент репродукции вируса составляет 1,36, что также свидетельствует о быстром распространении инфекции.

В то же время, по словам инфекциониста, есть и хорошие новости - вызванное омикроном заболевание переносится не так тяжело, как при дельте, и это создает меньше давления на больницы.

В настоящее время госпитализация требуется примерно 8% заболевших Covid-19. На прошлой неделе, когда заболеваемость росла очень быстро, количество поступающих в больницы выросло на 4%, а пациентов в тяжелом состоянии - на 7%.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в начале января заявил, что правительству следовало бы рассмотреть введение новых ограничений, если число новых случаев Covid-19 превысит 3000 в день, а число госпитализированных - 800. 14 января количество случаев Covid-19 уже превысило 3000, а в больницах сейчас находятся чуть более 600 заболевших коронавирусом.

Перевощиков считает, что сейчас важно отслеживать ситуацию именно в стационарах, чтобы обеспечить дееспособность системы здравоохранения. Также важно обеспечивать работу отраслей народного хозяйства в условиях, когда может быть очень большое количество заболевших одновременно.

В качестве положительного фактора Перевощиков подчеркнул, что вакцинация помогает противостоять и омикрон-штамму.