Пн, 17.01.2022
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Перевощиков: Covid-19 распространяется очень быстро, но есть и хорошие новости

Юрий Перевощиков ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Из-за распространения омикрон-штамма коронавируса заболеваемость Covid-19 растет, но есть и хорошие новости, так как похоже, что вызванное омикроном заболевание переносится легче, чем при дельте, кроме того, вакцинация помогает бороться и с этим штаммом, сказал на Латвийском радио директор департамента анализа и профилактики риска инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Он отметил, что, судя по данным за прошлую неделю, ситуация в Латвии ухудшается - рост заболеваемости составил почти 50%. Ситуация сейчас примерно такая же, как в конце октября прошлого года перед введением локдауна.

Перевощиков указал, что

в настоящее время очень высока доля положительных тестов - на прошлой неделе 16% протестированных образцов дали положительный результат.

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Коэффициент репродукции вируса составляет 1,36, что также свидетельствует о быстром распространении инфекции.

В то же время, по словам инфекциониста, есть и хорошие новости - вызванное омикроном заболевание переносится не так тяжело, как при дельте, и это создает меньше давления на больницы.

В настоящее время госпитализация требуется примерно 8% заболевших Covid-19. На прошлой неделе, когда заболеваемость росла очень быстро, количество поступающих в больницы выросло на 4%, а пациентов в тяжелом состоянии - на 7%.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в начале января заявил, что правительству следовало бы рассмотреть введение новых ограничений, если число новых случаев Covid-19 превысит 3000 в день, а число госпитализированных - 800. 14 января количество случаев Covid-19 уже превысило 3000, а в больницах сейчас находятся чуть более 600 заболевших коронавирусом.

Перевощиков считает, что сейчас важно отслеживать ситуацию именно в стационарах, чтобы обеспечить дееспособность системы здравоохранения. Также важно обеспечивать работу отраслей народного хозяйства в условиях, когда может быть очень большое количество заболевших одновременно.

В качестве положительного фактора Перевощиков подчеркнул, что вакцинация помогает противостоять и омикрон-штамму.

По данным SPKC, у получившего по крайней мере одну дозу вакцины человека вероятность оказаться в больнице в три раза меньше, чем у непривитого, а у тех, кто уже привился бустерной вакциной - в 16 раз меньше, кроме того, вакцинация имеет очень существенный положительный эффект, сокращая летальность из-за коронавируса.


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