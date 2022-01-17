От Сауле до Графа: список уникальных имен новорожденных в Латвии в 2021-м
Департамент записи актов гражданского состояния Министерства юстиции составил список самых уникальных зарегистрированных имен новорожденных за 2021 год.
Департамент записи актов гражданского состояния Министерства юстиции составил список самых уникальных зарегистрированных имен новорожденных за 2021 год.
Новорожденным девочкам в 2021 году были даны такие уникальные имена как: Сауле, муза, Инерце, Лея и Аустея.
В свою очередь, у новорожденных мальчиков были зарегистрированы такие уникальные имена как: Анцис, Курсис, Граф Фрицис, Мерфи и Девон.
22 мая в Латвии - день незанесенных в календарь имен, и с каждым годом празднующих в этот день все больше. Имена, которых нет в календаре, разные - очень современные, навеянные фантазиями родителей или фильмами.
В последние годы к празднующим 22 мая присоединились такие необычные имена как: Вук, Валид, Прусис, Латрелс, Регнарс Перконс, Васара, Лаймрута, Эсме, Серена, Иванка, Демиана, Эйврила, Элоиза, Персия, Скайсте, Айрон, Арджей, Дак, Лиедар, Умме Аммара, Рачита, Ева Сайда, Мейюхада, Рилс, Эрнленс и прочие.