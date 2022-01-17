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  • От Сауле до Графа: список уникальных имен новорожденных в Латвии в 2021-м

От Сауле до Графа: список уникальных имен новорожденных в Латвии в 2021-м

Иллюстративное фото ФОТО: Lopolo/shutterstock.com

Департамент записи актов гражданского состояния Министерства юстиции составил список самых уникальных зарегистрированных имен новорожденных за 2021 год.

Новорожденным девочкам в 2021 году были даны такие уникальные имена как: Сауле, муза, Инерце, Лея и Аустея. 

В свою очередь, у новорожденных мальчиков были зарегистрированы такие уникальные имена как: Анцис, Курсис, Граф Фрицис, Мерфи и Девон. 

22 мая в Латвии - день незанесенных в календарь имен, и с каждым годом празднующих в этот день все больше. Имена, которых нет в календаре, разные - очень современные, навеянные фантазиями родителей или фильмами.

В последние годы к празднующим 22 мая присоединились такие необычные имена как: Вук, Валид, Прусис, Латрелс, Регнарс Перконс, Васара, Лаймрута, Эсме, Серена, Иванка, Демиана, Эйврила, Элоиза, Персия, Скайсте, Айрон, Арджей, Дак, Лиедар, Умме Аммара, Рачита, Ева Сайда, Мейюхада, Рилс, Эрнленс и прочие.  


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