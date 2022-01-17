От Сауле до Графа: список уникальных имен новорожденных в Латвии в 2021-м

Новорожденным девочкам в 2021 году были даны такие уникальные имена как: Сауле, муза, Инерце, Лея и Аустея.

В свою очередь, у новорожденных мальчиков были зарегистрированы такие уникальные имена как: Анцис, Курсис, Граф Фрицис, Мерфи и Девон.

22 мая в Латвии - день незанесенных в календарь имен, и с каждым годом празднующих в этот день все больше. Имена, которых нет в календаре, разные - очень современные, навеянные фантазиями родителей или фильмами.