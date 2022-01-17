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Почему не следует увлекаться поеданием сыра? 🧀

ФОТО: BublikHaus/Shutterstock.com

Существует бесчисленное множество видов сыра, и считается, что в каждом можно найти то, что понравится. В малых дозах сыр даже приносит пользу организму, но чрезмерное его употребление все же не рекомендуется.

Сыр не следует есть каждый день, так как в нем много калорий, жиров, в котором к тому же плохой холестерин. Бесконтрольное потребление этого продукта в долгосрочной перспективе может стимулировать и очень серьезные проблемы со здоровьем, например, сердечно-сосудистые заболевания.

Многие сорта сыра содержат небольшое количество соли, которая вызывает развитие различных болезней. Верхний предел безопасного потребления сыра для здоровья - 100 граммов в день. Однако, как уже было сказано, лучше не есть его каждый день.

Принимая в пищу умеренные порции, сыр - хороший продукт, так как содержит белки, аминокислоты и кальций. Кроме того, он содержит и витамин B12, который так необходим организму особенно зимой. 


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