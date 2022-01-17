Почему не следует увлекаться поеданием сыра? 🧀

Сыр не следует есть каждый день, так как в нем много калорий, жиров, в котором к тому же плохой холестерин. Бесконтрольное потребление этого продукта в долгосрочной перспективе может стимулировать и очень серьезные проблемы со здоровьем, например, сердечно-сосудистые заболевания.

Многие сорта сыра содержат небольшое количество соли, которая вызывает развитие различных болезней. Верхний предел безопасного потребления сыра для здоровья - 100 граммов в день. Однако, как уже было сказано, лучше не есть его каждый день.