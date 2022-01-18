Мужчины ревнуют, женщины - в восторге: какая женская секс-игрушка является самой популярной?

Самая популярная игрушка женского удовольствия

На протяжении нескольких лет самой эффективной игрушкой, служащей женскому удовольствию, является бесконтактный стимулятор клитора Womanizer выпущенный в свет в 2014 году. Уникальность этого девайса кроется в особой запатентованной технологии Pleasure Air - за счет двояко направленного потока воздуха прибор стимулирует клитор, будто всасывая и отпуская его, имитируя тем самым оральные ласки, а именно посасывающие движения.

ФОТО: Пресс-фото

Это заставляет "кнопочку" женского удовольствия танцевать страстный танец, в считаные минуты доставляя обладательнице оргазм.

Бесконтактный стимулятор клитора Womanizer - это фантастический помощник для возбуждения и разогрева женщины перед горячей и страстной ночью. Лучший секс - это секс, который начинается с (ее!) оргазма! Также после полового акта, если партнер достиг кульминации, а женщине необходимо еще немного внимания, эта игрушка поставит сочную точку над "i".

ФОТО: Пресс-фото

Многие пары используют возможность стимуляции клитора этой игрушкой во время пенисо-вагинальной или анальной пенетрации. Это очень удачная комбинация, так как большинство женщин не могут достичь оргазма без дополнительной стимуляции клитора. В большинстве случаев пенетративный секс заканчивается только оргазмом партнера (мужчины), если не уделить должного внимания клитору. Статистика показывает, что 75% женщин для достижения оргазма необходима дополнительная стимуляция клитора.

ФОТО: Пресс-фото

Клитор не будет перенасыщен стимуляцией грубыми пальцами или сильно прижатым к нему вибратором благодаря бесконтактному воздействию. Настолько бережная стимуляция позволяет испытать даже множественный оргазм. Какая женщина откажется от такой возможности?!

Надо брать во внимание то, что, выбирая игрушку, визуально напоминающую Womanizer, но от другого производителя, можно не получить желаемого, так как это будет стимуляция другого типа - слишком нежная, сильная или с элементом вибрации, что, в свою очередь, не является щадящим и подходящим для анатомии женского удовольствия.

Тут можно узнать больше о специальном ознакомительном предложении Womanizer.

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