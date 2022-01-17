Совсем откровенно: что на самом деле происходит с влагалищем женщины во время родов?

Средний диаметр головы младенца - 11,4 см, в свою очередь, средний диаметр женской вагины - от 2,1 до 3,5 см, пишет The Independent. Звучит невероятно, что что-то настолько большое может спокойно пройти через столь узкое место, однако в действительности женское влагалище легко приспосабливается.

"Вполне вероятно, что влагалище не вернется полностью к своему дородовому состоянию после родов, но это не должно стать проблемой. Мы рекомендуем упражнения для мышц тазового дна, такие как упражнения Кегеля, чтобы тонизировать вагинальные мышцы и предотвратить недержание", - говорит Сохьера Эльнейл, урогинеколог.

"Вагина после родов может стать очень чувствительной или болезненной", - отметила она, добавив, что эти ощущения проходят спустя 6-12 недель.

"После прекращения грудного вскармливания и возвращения к менструации уровень эстрогена вернется к уровню до беременности. В результате сухость уменьшится", - говорит врач.

И точно так же, как может быть больно во время и/или после потери девственности, более болезненны первые роды, а также риск разрывов выше.

Послеродовую боль можно облегчить обезболивающими, но перед их приемом следует проконсультироваться с акушеркой или гинекологом, особенно в период кормления.

Также после родов очень важно соблюдать интимную гигиену, особенно если был произведен надрез.

"В зависимости от размера раны после ее заживления останется шрам. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу заживления надреза, поговорите со своей медсестрой или врачом - это особенно важно, если вы испытываете боль, дискомфорт или заметили необычный запах", - рекомендует врач.