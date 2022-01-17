Пн, 17.01.2022
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Буря в Латвии: вызовы поступают каждые несколько минут, пострадал Домский собор
Дополнено в 16:07

  • Вызовы поступают каждые несколько минут
  • Больше всего вызовов - в Риге и Юрмале
  • В Риге частично встал общественный транспорт
  • Несколько авиарейсов перенаправлены в другие аэропорты
ФОТО: TVNET/Jānis Škapars

К 14:30 в понедельник спасатели получили около 100 вызовов в связи с поваленными сильным ветром деревьями и сорванными конструкциями крыш, сообщили агентству LETA в Пожарно-спасательной службе.

К 13:40 в Юрмале порывы северного, северо-западного ветра усилились до 32 метров в секунду, в свою очередь в Даугавгриве и на Кундзиньсале в Риге - до 30 метров в секунду.

В центре столицы максимальная скорость ветра на 14 часов составляла 28 метров в секунду. Такого сильного ветра в Риге не было с января 2005 года.

В свою очередь в Лиепайском и Вентспилсском порту зарегистрированы порывы в 27 и 29 метров в секунду.

В большей части случаев сломанные деревья были убраны с проезжей части и пешеходных переходов. В свою очередь в двух случаях в Риге были сорваны куски покрытия крыш, что создало угрозу.

Галерея: Сильная метель в Риге

Минимум в пяти случаях деревья упали на автомобили. Еще в нескольких случаях были получены вызовы на сорванные конструкции крыш.

Вызовы поступают преимущественно из Риги и Юрмалы.

Ситуация изменчивая, так как вызовы поступают каждые несколько минут.

Так, в Риге ветром частично сорвало часть покрытия крыши Домского собора.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

По информации Rīgas meži, во время бури ветер повалил в рижских парках большое количество деревьев.

Предприятие предупреждает, что сегодня находиться в главных парках столицы, а также в лесах в Риге и в пригороде, опасно.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сильный ветер валит деревья и ломает их ветви на всех территориях, находящихся в ведении предприятия.

В волости Рогас Талсинского края дерево упало на грузовой микроавтобус, однако люди в результате происшествия не пострадали.

В свою очередь в Пурвциемсе сломанное ветром дерево упало на забор детского сада. К счастью, детей на тот момент на улице не было, никто не пострадал.

В Лиепае ветер опрокинул заборы, сорвал рекламы, сломал несколько деревьев и их ветви. Местами ветер оторвал фрагменты крыш и фасадов зданий, однако до середины дня серьезных разрушения зафиксировано не было.

В Каугури сильным ветром у многоэтажного дома сорвало утепление.

В Адажи у жилого дома на улицу Вецкулу снесло крышу, проинформировал в своем Facebook мэр Адажи Марис Спринджукс.

Он указал, что жители этого дома остались без электричества, тепла и крыши над головой.

Самоуправление обеспечит жителям проживание в гостинице.

В данный момент скорость ветра в Лиепае достигает 31 метра в секунду.

В свою очередь в Вентспилсе зарегистрированы порывы до 27 метров в секунду. Там повалены деревья в том числе и в городских парках.

В Риге задерживается или не курсирует общественный транспорт

Из-за неблагоприятных погодных условий в Риге задерживается общественный транспорт, а на некоторых маршрутах движение прекращено, сообщает в Twitter предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme.

Из-за сломанного дерева остановлено движение на 16-м автобусном маршруте по направлению на Муцениеки. По этой же причине остановились автобусы на 26-м маршруте по направлению на Катлакалнс.

По техническим причинам на ул. Миера остановилось движение трамваев 11-го маршрута.

Несколько авиарейсов перенаправлены в другие аэропорты

Из-за бушующей в Риге бури несколько авиарейсов перенаправлены в другие аэропорты, сообщается на сайте Рижского аэропорта.

Согласно актуальным данным, перенаправлено пять рейсов - рейс Wizz Air из Киева, рейсы airBaltic из Брюсселя, Франкфурта, Дубая и Парижа.

В аэропорту сообщили, что из-за ухудшения погодных условий пассажиров призывают следить за актуальной информацией на сайтах аэропорта или авиакомпаний.

Напомним, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии повысил предупреждение о буре в Риге, Юрмале и краях Рижского региона с оранжевого до красного уровня.

Прогнозируется, что с 12:00 до 15:00 северо-западный ветер в Риге усилится в порывах до 33 метров в секунду.

Красное предупреждение означает, что возможны значительные разрушения на обширных территориях, а также существует угроза жизни людей. Жители должны следить за информацией и инструкциями ответственных органов, а также быть готовыми к чрезвычайным мерам, в том числе эвакуации.

Галерея: Буря в Риге

Ветер такой силы ломает деревья и причиняет другие разрушения, люди могут пострадать от предметов и мусора, которые поднимает и переносит ветер, также возможны повреждения имущества и инфраструктуры.


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