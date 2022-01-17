Буря в Латвии: вызовы поступают каждые несколько минут, пострадал Домский собор

Предприятие предупреждает, что сегодня находиться в главных парках столицы, а также в лесах в Риге и в пригороде, опасно.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сильный ветер валит деревья и ломает их ветви на всех территориях, находящихся в ведении предприятия.

В волости Рогас Талсинского края дерево упало на грузовой микроавтобус, однако люди в результате происшествия не пострадали.

В свою очередь в Пурвциемсе сломанное ветром дерево упало на забор детского сада. К счастью, детей на тот момент на улице не было, никто не пострадал.

В Лиепае ветер опрокинул заборы, сорвал рекламы, сломал несколько деревьев и их ветви. Местами ветер оторвал фрагменты крыш и фасадов зданий, однако до середины дня серьезных разрушения зафиксировано не было.

В Каугури сильным ветром у многоэтажного дома сорвало утепление.

В Адажи у жилого дома на улицу Вецкулу снесло крышу, проинформировал в своем Facebook мэр Адажи Марис Спринджукс.

Он указал, что жители этого дома остались без электричества, тепла и крыши над головой.

Самоуправление обеспечит жителям проживание в гостинице.

В данный момент скорость ветра в Лиепае достигает 31 метра в секунду.

В свою очередь в Вентспилсе зарегистрированы порывы до 27 метров в секунду. Там повалены деревья в том числе и в городских парках.

В Риге задерживается или не курсирует общественный транспорт

Из-за неблагоприятных погодных условий в Риге задерживается общественный транспорт, а на некоторых маршрутах движение прекращено, сообщает в Twitter предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme.

Из-за сломанного дерева остановлено движение на 16-м автобусном маршруте по направлению на Муцениеки. По этой же причине остановились автобусы на 26-м маршруте по направлению на Катлакалнс.

По техническим причинам на ул. Миера остановилось движение трамваев 11-го маршрута.

Несколько авиарейсов перенаправлены в другие аэропорты

Из-за бушующей в Риге бури несколько авиарейсов перенаправлены в другие аэропорты, сообщается на сайте Рижского аэропорта.

Согласно актуальным данным, перенаправлено пять рейсов - рейс Wizz Air из Киева, рейсы airBaltic из Брюсселя, Франкфурта, Дубая и Парижа.

В аэропорту сообщили, что из-за ухудшения погодных условий пассажиров призывают следить за актуальной информацией на сайтах аэропорта или авиакомпаний.

Напомним, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии повысил предупреждение о буре в Риге, Юрмале и краях Рижского региона с оранжевого до красного уровня.

Прогнозируется, что с 12:00 до 15:00 северо-западный ветер в Риге усилится в порывах до 33 метров в секунду.

Красное предупреждение означает, что возможны значительные разрушения на обширных территориях, а также существует угроза жизни людей. Жители должны следить за информацией и инструкциями ответственных органов, а также быть готовыми к чрезвычайным мерам, в том числе эвакуации.

Галерея: Буря в Риге

Ветер такой силы ломает деревья и причиняет другие разрушения, люди могут пострадать от предметов и мусора, которые поднимает и переносит ветер, также возможны повреждения имущества и инфраструктуры.