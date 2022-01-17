Буря в Латвии: вызовы поступают каждые несколько минут, пострадал Домский собор

Несколько авиарейсов перенаправлены в другие аэропорты
К 14:30 в понедельник спасатели получили около 100 вызовов в связи с поваленными сильным ветром деревьями и сорванными конструкциями крыш, сообщили агентству LETA в Пожарно-спасательной службе.
К 13:40 в Юрмале порывы северного, северо-западного ветра усилились до 32 метров в секунду, в свою очередь в Даугавгриве и на Кундзиньсале в Риге - до 30 метров в секунду.
В центре столицы максимальная скорость ветра на 14 часов составляла 28 метров в секунду. Такого сильного ветра в Риге не было с января 2005 года.
В свою очередь в Лиепайском и Вентспилсском порту зарегистрированы порывы в 27 и 29 метров в секунду.
В большей части случаев сломанные деревья были убраны с проезжей части и пешеходных переходов. В свою очередь в двух случаях в Риге были сорваны куски покрытия крыш, что создало угрозу.
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Минимум в пяти случаях деревья упали на автомобили. Еще в нескольких случаях были получены вызовы на сорванные конструкции крыш.
Вызовы поступают преимущественно из Риги и Юрмалы.
Ситуация изменчивая, так как вызовы поступают каждые несколько минут.
Так, в Риге ветром частично сорвало часть покрытия крыши Домского собора.
По информации Rīgas meži, во время бури ветер повалил в рижских парках большое количество деревьев.
Предприятие предупреждает, что сегодня находиться в главных парках столицы, а также в лесах в Риге и в пригороде, опасно.
Сильный ветер валит деревья и ломает их ветви на всех территориях, находящихся в ведении предприятия.
В волости Рогас Талсинского края дерево упало на грузовой микроавтобус, однако люди в результате происшествия не пострадали.
В свою очередь в Пурвциемсе сломанное ветром дерево упало на забор детского сада. К счастью, детей на тот момент на улице не было, никто не пострадал.
В Лиепае ветер опрокинул заборы, сорвал рекламы, сломал несколько деревьев и их ветви. Местами ветер оторвал фрагменты крыш и фасадов зданий, однако до середины дня серьезных разрушения зафиксировано не было.
В Каугури сильным ветром у многоэтажного дома сорвало утепление.
В Адажи у жилого дома на улицу Вецкулу снесло крышу, проинформировал в своем Facebook мэр Адажи Марис Спринджукс.
Он указал, что жители этого дома остались без электричества, тепла и крыши над головой.
Самоуправление обеспечит жителям проживание в гостинице.
В данный момент скорость ветра в Лиепае достигает 31 метра в секунду.
В свою очередь в Вентспилсе зарегистрированы порывы до 27 метров в секунду. Там повалены деревья в том числе и в городских парках.
В Риге задерживается или не курсирует общественный транспорт
Из-за неблагоприятных погодных условий в Риге задерживается общественный транспорт, а на некоторых маршрутах движение прекращено, сообщает в Twitter предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme.
Из-за сломанного дерева остановлено движение на 16-м автобусном маршруте по направлению на Муцениеки. По этой же причине остановились автобусы на 26-м маршруте по направлению на Катлакалнс.
По техническим причинам на ул. Миера остановилось движение трамваев 11-го маршрута.
Несколько авиарейсов перенаправлены в другие аэропорты
Из-за бушующей в Риге бури несколько авиарейсов перенаправлены в другие аэропорты, сообщается на сайте Рижского аэропорта.
Согласно актуальным данным, перенаправлено пять рейсов - рейс Wizz Air из Киева, рейсы airBaltic из Брюсселя, Франкфурта, Дубая и Парижа.
В аэропорту сообщили, что из-за ухудшения погодных условий пассажиров призывают следить за актуальной информацией на сайтах аэропорта или авиакомпаний.
Напомним, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии повысил предупреждение о буре в Риге, Юрмале и краях Рижского региона с оранжевого до красного уровня.
Прогнозируется, что с 12:00 до 15:00 северо-западный ветер в Риге усилится в порывах до 33 метров в секунду.
Красное предупреждение означает, что возможны значительные разрушения на обширных территориях, а также существует угроза жизни людей. Жители должны следить за информацией и инструкциями ответственных органов, а также быть готовыми к чрезвычайным мерам, в том числе эвакуации.