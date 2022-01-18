Передача: Хозяйка потратила 20 000 евро на лечение кота, но в итоге получила неожиданный сюрприз

Коту по кличке Лацис почти 12 лет, он чувствует себя относительно хорошо. Однако последние десять лет ему приходилось переживать один визит к ветеринару за другим.

Хозяйка кота Диана подсчитала, что в общей сложности на лечение Лациса и специальные диеты было потрачено около 20 тысяч евро.

Эта особо дорогая история, которая началась более 10 лет назад, когда Лацис уже жил с Дианой: "Лацису был год. И было очень жаркое лето - в среднем 34 градуса, поэтому Лацис стал очень тяжело дышать. Ну, мы поспешили к врачу Бейнарту в клинику, и врач сказал, что нужна обязательная консультация кардиолога. В то время еще был жив профессор Емельянов - врач-кардиолог. Дважды в неделю он принимал нас в клинике врача Бейнарта. И врач Емельянов выписал Лацису капли дигоксина, сердечные капли, потому что действительно у Лациса было что-то не так с сердцем".

В то время кот весил шесть килограммов, что также вызывало подозрения. Когда кардиолог Емельянов умер, Лацис перешел к врачу Янису Бейнарту.

"Лацису было три или четыре года, и у него все еще были своего рода сердечные приступы, мне так казалось. И мы время от времени ходили к врачу, и он продолжал давать нам дозы этого лекарства", - рассказала Диана.

В 2015 году у кота случился кризис - перестал есть и пить, стал слабее и апатичнее. Врач не давал надежды, что Лацис выживет, но на тот момент все закончилось благополучно. В клинике ставили системы, дома давали витамины. Диана взяла больничный, чтобы сидеть со своим питомцем.

И такие кризисы повторялись и повторялись. "Когда я вижу, как он становится таким слабым, я понимаю, что этот кризис снова наступает. Я вовремя бегу к врачу. Соответственно, витамины ему дают дома вместе с системой", - продолжает Диана.

Следующий серьезный кризис случился в 2019 году. Коту также сделали рентген сердца, и врач выявил проблему. "Сердце такое, да, ненормальной формы, какое-то более плоское. Он говорит: видите, если это так, то у него проблемы с сердцем. Он должен продолжать принимать лекарства, иначе он не сможет жить", - вспоминает хозяйка кота.

Одни сердечные капли поменяли на другие, потом на другое сердечное лекарство. Но в январе прошлого года Лацис снова попал в клинику под капельницу.

Однако тут же в клинике последовал неожиданный поворот.

"Молодая врач пошла делать эту систему, и она мне говорит: [...] если у вашего кота так долго были проблемы с сердцем, разве вы не можете сделать эхокардиограмму на компьютере?

Ему делали всевозможные УЗИ, всевозможные анализы крови. А самую главную проверку не сделали. Ну, и я записалась к Дите Сталте в PetCity на кардиологию. Я также сказала доктору Бейнарту, что намереваюсь это сделать. Врач Бейнарт сказал: "Вы не узнаете ничего нового, вам ничего нового не скажут", - вспоминает хозяйка кота.

Но новость заключалась в том, что эхокардиограмма не показала никаких проблем с сердцем. Это подтвердил и кардиолог.