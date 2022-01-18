Дочь Заворотнюк о болезни матери: "Разбивает сердце видеть ее такой"
50-летняя Анастасия Заворотнюк почти три года борется с раком мозга. Недавно ее дочь Анна заговорила о болезни мамы в Instagram-сторис.
50-летняя Анастасия Заворотнюк почти три года борется с раком мозга. Недавно ее дочь Анна заговорила о болезни мамы в Instagram-сторис.
Анна призналась, что мама по-прежнему борется за свою жизнь. Близким тяжело смотреть на это.
"Держимся как можем. Она воин. Но болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой!" - написала она.
Напомним, первые сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Все началось с сильных головных болей, а после у нее диагностировали рак мозга. Представители актрисы до сих пор отказываются комментировать ее состояние. Сейчас Анастасия проходит лечение вне больницы. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой.