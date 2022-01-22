Звезда недели: дочь знаменитой "няни" Анна Заворотнюк

Однако в 2015 году желтая пресса вычислила, что у девушки отношения с Мансуром Джамалдаевым. Его отец - бизнесмен чеченского происхождения Бислан Абдулмуслимов, который проживает в Балтии. В 2017 году появились слухи о тайной свадьбе Анны, но она их опровергла. Да и с Мансуром модель рассталась.

Во многом девушку поддерживает новый возлюбленный, о котором она заговорила весной 2020 года. Анна призналась, что они уже 6 лет вместе.

Ее парень - человек не публичный, и она не раскрывает его личность. Единственное, что известно об избраннике красавицы - он "ближе к блондину". Они познакомились в США, в университете. Еще известно, что возлюбленный Анны - русский.

Недавно девушка призналась, что ей сделали предложение руки и сердца. Имя любимого она так и не назвала. В соцсетях нет и его фотографий.