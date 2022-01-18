На Румбуле нашли химическое вещество в банках: эвакуированы семь человек

Около 11 часов утра в VUGD поступил вызов на улицу Гетлиню на Румбуле, где на открытой местности была обнаружена утечка химикатов.

На месте происшествия вещество было обнаружено в куче мусора в 15 полулитровых банках, часть из которых была повреждена. В настоящее время территория ограничена и вещество собрано в отдельный контейнер.

С территории эвакуированы семь человек, двое из них переданы медикам.

В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA сообщили, что медики оказали помощь и доставили в медицинское учреждение двух человек с подозрением на химическое отравление. Состояние обоих госпитализированных стабильное, они в сознании.