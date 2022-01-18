Монеточка продает свою новую квартиру из-за публикации адреса в СМИ

В понедельник, 17 января, стало известно, что Лиза купила квартиру в центре Москвы (в доме 1914 года постройки) площадью 60 квадратных метров за 20 миллионов рублей (230 тысяч евро).

После того как СМИ опубликовали адрес звезды, к ней пришли незваные гости. Из-за этого Лиза испытывает дискомфорт. Монеточка указала, что Telegram-канал Mash раскрыл адрес ее дома на аудиторию свыше одного миллиона человек.

"Ты сделал это специально, найдя мою квартиру и придя туда без приглашения, карауля несколько часов возле двери, расспрашивая обо мне. Мэш, я считала тебя нормальным, но, кажется, вся гадость, которую про тебя говорили, оказалась правдой. Считаю это максимально позорным журналистским поступком", - написала она.

Лиза подчеркнула, что она слаба в разборках, драках и особенно в судебных процессах: "Вместо того чтобы учиться защищаться и скрываться, я училась жить так, чтобы люди не хотели меня преследовать и уничтожать (до последнего времени, кстати, это работало). Именно поэтому тебе было так легко найти мой дом и так легко попасть сюда. Я горжусь тем, что практически ни разу в жизни не отказала людям в фотографии, что являюсь одним из тех людей, которые на интервью у Дудя прямо и открыто ответили на вопрос о стоимости жилья и заработках. И как бы после бессовестных выходок журналистов мне ни хотелось оградиться от мира и от моей аудитории, я останусь открытой назло тебе и таким, как ты", - резюмировала звезда.

Монеточка напомнила, что в социальных сетях неоднократно показывала обустройство дома, но никогда не упоминала, где находится ее квартира. Певица считает, что из-за подобных публикаций, когда СМИ раскрывают личную информацию, звезды вынуждены скрывать свои семьи.

"Спасибо некоторым изданиям за то, что я уже не могу и не смогу жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее", - сообщила она.

ФОТО: https://www.instagram.com/monetochkaliska/сторис