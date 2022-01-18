В Латвии - снова оттепель, но впереди ждут метели
В среду, 19 января, в Латвии ожидается в основном облачная и теплая погода, прогнозируют синоптики.
В среду, 19 января, в Латвии ожидается в основном облачная и теплая погода, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха составит +1…+6 градусов, местами возможен туман и моросящий дождь.
Небо будет преимущественно облачным, в Курземе день обещает быть более солнечным. Местами ожидается туман, незначительные осадки и гололед.
Во второй половине дня в Курземе, а вечером также в других регионах страны юго-западный ветер усилится до 12-17 метров в секунду. Более сильный ветер будет дуть в четверг и пятницу, когда ожидается также метель.
В Риге среда пройдет без осадков, температура воздуха повысится до +5 градусов. Вечером юго-западный ветер в порывах усилится до 14 метров в секунду.