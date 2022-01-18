Ср, 19.01.2022
Пока больше похоже на то, что либо Джокович поступится своими принципами, либо будет играть до конца карьеры на турнирах Белграда. Александр Пилат, журналист RUS TVNET
Александр Пилат, журналист RUS TVNET

В Латвии - снова оттепель, но впереди ждут метели

ФОТО: LETA

В среду, 19 января, в Латвии ожидается в основном облачная и теплая погода, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха составит +1…+6 градусов, местами возможен туман и моросящий дождь.

Небо будет преимущественно облачным, в Курземе день обещает быть более солнечным. Местами ожидается туман, незначительные осадки и гололед.

Во второй половине дня в Курземе, а вечером также в других регионах страны юго-западный ветер усилится до 12-17 метров в секунду. Более сильный ветер будет дуть в четверг и пятницу, когда ожидается также метель.

В Риге среда пройдет без осадков, температура воздуха повысится до +5 градусов. Вечером юго-западный ветер в порывах усилится до 14 метров в секунду.


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