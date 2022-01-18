В Латвии - снова оттепель, но впереди ждут метели

Небо будет преимущественно облачным, в Курземе день обещает быть более солнечным. Местами ожидается туман, незначительные осадки и гололед.

Во второй половине дня в Курземе, а вечером также в других регионах страны юго-западный ветер усилится до 12-17 метров в секунду. Более сильный ветер будет дуть в четверг и пятницу, когда ожидается также метель.