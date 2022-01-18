На открытом в ноябре Деглавском мосту снова стройка. Но "это другое"

Одни злы, что открытый недавно в торжественной обстановке мост снова закрывают, а другие иронизируют над ситуацией, что асфальтовое покрытие взломано, в силе ограничения движения и одна и та же работа делается несколько раз.

Как пояснили в департаменте сообщения Рижской думы, сейчас реализуется совсем другой проект.

"На этом этапе, где сейчас происходят работы, в прошлые годы строительных работ не велось. И сейчас мы осуществляем создание подключения к Восточной магистрали.

Это новое подключение, которого ранее не было. В этом месте появятся как пешеходные туннели, так и светофор, будет возможность попасть с Деглавского путепровода на Восточную магистраль и обратно, - указал помощник директора департамента Янис Вайводс.

Как пояснил Вайводс, ранее отремонтированная часть Деглавского путепровода не затронута, работы начались на находящемся рядом небольшом участке, где раньше асфальтное покрытие не менялось. На вопрос, почему этот участок нельзя было создать в один заход с мостом, он указал, что

деньги на создания участка Восточной магистрали появились только весной прошлого года, а работы были начаты только осенью.