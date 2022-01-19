"Так много еще никогда не было!" Буря "обойдется" страховщикам в сотни тысяч евро

По словам Лаймы Кристапсоне, пресс-секретаря страховой компании If, буря, ставшая третьей по силе штормом за столетие, нанесла ущерб в размере нескольких тысяч евро.

"Один из инспекторов по страхованию имущества If, который работает в компании уже девять лет, признал, что не сталкивался с таким количеством заявлений, как за эти несколько дней, - сказала Кристапсоне, добавив, что сильный ветер повредил конструкции открывания ворот, срывал солнечные панели и крыши, и валил деревья, которые падали на фасады домов и автомобили. - Заявки приходят из разных уголков Латвии".

В страховую компанию BTA было подано более 120 заявок на компенсацию; убытки клиентов составляют более 200 000 евро. По словам главы департамента маркетинга и связей с общественностью компании Элины Звейниеце, самым серьезным ущербом стал срыв кровельного покрытия павильона Рижского центрального рынка и двух других зданий в Риге - на бульваре Райня и на улице Сколас.

"В обоих случаях потребуется ремонт на сумму не менее 10 тысяч евро", - поясняет Звейниеце.

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Треть претензий связана с повреждением транспортных средств, многие случаи произошли у магазинов; на автомобили падали рекламные щиты, фрагменты рам тележек и сломанные ветки деревьев. В свою очередь, водитель автомобиля Volvo сообщил страховщикам, что ветка дерева упала на капот движущегося автомобиля, выбив фары и повредив кузов, причинив ущерб в размере 1300 евро.

Страховая компания BALTA уже зарезервировала 200 000 евро на выплаты за ущерб, причиненный личному имуществу и автомобилям своих клиентов, но эксперты страховщика подчеркивают, что количество обращений растет с каждым часом, в результате чего ожидается, что значительно увеличатся и траты.

"Ущерб нанесен как недвижимому имуществу, так и вещам и транспортным средствам. Чаще всего заявления связаны с повреждениями кровельного покрытия и теми , что вызванными сорванными из-за ветра батутами. Мы получили заявки и по нескольким более серьезным случаям, когда ветер разрушал большую часть крыши здания. Поваленная ветром сосна упала в сад клиента, повредив крышу, забор и электрические соединения. Пострадали и автомобили - один повредили сорвавшиеся с крыши кирпичи, другой - сорвавшийся навес. Подобных случаев в условиях сильного ветра были десятки", - говорит директор страхового возмещения BALTA Ингус Савицкис.

К 21:30 понедельника спасатели получили более 300 звонков о сломанных деревьях и конструкциях крыш из-за сильного ветра.

RUS TVNET уже сообщал об одном случае со смертельным исходом - в Юрмале на женщину упало дерево, в результате чего та от полученных травм скончалась.