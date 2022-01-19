Ушел из жизни самый старый в мире мужчина
В Испании во вторник, 18 января, скончался Сатурнино де ла Фуэнте, старейший мужчина в мире, которому было 112 лет, сообщают местные СМИ.
В Испании во вторник, 18 января, скончался Сатурнино де ла Фуэнте, старейший мужчина в мире, которому было 112 лет, сообщают местные СМИ.
Долгожитель скончался в доме своей дочери в городе Леон, примерно в 300 километрах от Мадрида.
Де ла Фуэнте, рост которого составлял всего полтора метра, был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый мужчина на планете с 10 сентября прошлого года, после смерти пуэрториканца Эмилио Флореса. 12 февраля ему исполнилось бы 113 лет. У него было восемь детей, трое из которых умерли до него.
Де ла Фуэнте был в относительно хорошем физическом и психическом состоянии до конца своей жизни.
Худшее приключение в его жизни произошло в 1937 году, когда он выжил посреди руин дома, полностью разрушенного в результате действий легиона "Кондор". Легион был военным формированием, состоящим из немецких добровольцев, принимавших участие в гражданской войне в Испании на стороне Франсиско Франко с 1936 по 1939 год.
Де ла Фуэнте был сапожником и давним владельцем обувной фабрики, а также футбольным фанатом и бывшим игроком и почетным членом футбольного клуба Puente Castro FC.
В конце 2020 года он стал первым человеком, получившим вакцину от Covid-19 в провинции Леон.