Ушел из жизни самый старый в мире мужчина

Долгожитель скончался в доме своей дочери в городе Леон, примерно в 300 километрах от Мадрида.

Де ла Фуэнте, рост которого составлял всего полтора метра, был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый мужчина на планете с 10 сентября прошлого года, после смерти пуэрториканца Эмилио Флореса. 12 февраля ему исполнилось бы 113 лет. У него было восемь детей, трое из которых умерли до него.

Де ла Фуэнте был в относительно хорошем физическом и психическом состоянии до конца своей жизни.

ФОТО: Ginesa Rekordu grāmata

Худшее приключение в его жизни произошло в 1937 году, когда он выжил посреди руин дома, полностью разрушенного в результате действий легиона "Кондор". Легион был военным формированием, состоящим из немецких добровольцев, принимавших участие в гражданской войне в Испании на стороне Франсиско Франко с 1936 по 1939 год.

Де ла Фуэнте был сапожником и давним владельцем обувной фабрики, а также футбольным фанатом и бывшим игроком и почетным членом футбольного клуба Puente Castro FC.