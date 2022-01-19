17-летняя дочь Меладзе покоряет украинский "Голос"
23 января на одном из украинских телеканалов стартует очередной сезон шоу "Голос". Известно, что участие в нем примет дочь продюсера и композитора Константина Меладзе - Лия.
23 января на одном из украинских телеканалов стартует очередной сезон шоу "Голос". Известно, что участие в нем примет дочь продюсера и композитора Константина Меладзе - Лия.
"Я с детства мечтала попасть на "Голос страны". Мой отец задолго до подачи заявки знал, что я хочу попробовать себя именно на этом шоу, и даже дал мне совет - быть собой. Каждый год я хотела прийти на слепые прослушивания, но мой перфекционизм не давал мне этого сделать. Я очень много времени работала, чтобы показать себя, самосовершенствовалась. Очень хочу, чтобы "Голос страны" стал началом моей борьбы со страхом неидеальной себя", - цитирует девушку StarHit.ru.
Примечательно, что у Лии есть вокальный опыт. Несколько месяцев она пела в девичьем коллективе FAR FOR. Теперь девушка мечтает о сольной карьере.
Лия Меладзе - младшая дочь продюсера от первого брака с Яной Сумм. У Лии есть старшая сестра Алиса и брат Валерий. В свое время наследница продюсера проходила обучение в британской школе, сейчас она готовится к поступлению в университет США.
Напомним, участие дочери Алсу Микеллы и дочери ведущего первого канала Романа Будникова Александры в проекте "Голос" вызвало недовольство со стороны зрителей, а вот выступление наследницы Сергея Трофимова было принято хорошо.