17-летняя дочь Меладзе покоряет украинский "Голос"

"Я с детства мечтала попасть на "Голос страны". Мой отец задолго до подачи заявки знал, что я хочу попробовать себя именно на этом шоу, и даже дал мне совет - быть собой. Каждый год я хотела прийти на слепые прослушивания, но мой перфекционизм не давал мне этого сделать. Я очень много времени работала, чтобы показать себя, самосовершенствовалась. Очень хочу, чтобы "Голос страны" стал началом моей борьбы со страхом неидеальной себя", - цитирует девушку StarHit.ru.