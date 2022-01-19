Письмо читателя: люди сами виноваты в огромных счетах за электричество

Суть в том, что некоторые из вас - не все, а именно некоторые - сами виноваты в своих космических счетах. Почему? Хотя бы потому, что выбрали биржевой пакет, но не удосужились до конца понять, что это такое. Скорее всего, продавцы электричества вам просто говорили, что это самый выгодный пакет с самыми низкими тарифами, умалчивая о том, что вы берете на себя определенные риски, так как никто вам не гарантирует, что низкие цены будут всегда. Ладно, предположим, что об этом даже упоминали, но, признайтесь, после слов о самом выгодном пакете вы уже не особо вникали в нюансы. И это первая ошибка. Ваша, а не правительства или кого-либо еще. Получив огромный счет, вы сами расписались в своей некомпетентности. Значит, вы не следили за событиями в мире, за тем, что происходит на финансовых рынках. И даже за ситуацией на бирже электроэнергии Nord Pool. Ведь в противном случае вы бы поступили так же, как это сделали более разумные граждане, которые еще в конце лета или начале осени решили хотя бы временно, но перейти на пакеты с фиксированной ценой. Более того, даже в октябре и ноябре, когда уже любому должно было стать понятно, что электричество дорожает и причин для снижения тарифов нет, вы еще могли успеть запрыгнуть в последний вагон.
Конечно, нельзя не упомянуть продавцов электроэнергии, которые в сложившейся ситуации сообщали некоторым обеспокоенным людям, что причин для паники нет, так как цены, скорее всего, скоро опустятся до прежних отметок. О таких случаях мне рассказали знакомые и друзья. Возможно, и вы с толкнулись с подобным, но мы ведь взрослые люди и должны уметь принимать решения самостоятельно, анализируя происходящее вокруг нас. Как мне кажется, верить на слово - очень недальновидно.
Потребители также виноваты в больших счетах и потому, что в бытность дешевого электричества они даже особо не интересовались, сколько электричества потребляет тот или иной прибор. А перед покупкой какой-либо техники, в отличие от экономных европейцев, даже не обращали внимание на маркировку энергоэффективности. И теперь им очень сложно изменить свои потребительские привычки.
Ведь как еще объяснить тот факт, что в целях экономии некоторые первым делом побежали выключать дома свет, хотя современные лампочки практически ничего не потребляют. В то же время у кого-то сутки напролет работают телевизоры. Даже когда их никто не смотрит. Посудомоечная машина, стиральная машина, духовка или плита - вот эти ребята куда более прожорливы, чем лампочки. Еще сильнее влиять на количество потребляемого электричества может, например, электрический бойлер или электрический подогрев пола. А если бойлер не обслуживался годами, он может запросто потреблять в несколько раз больше электричества, чем должен, так как нагревательные элементы требуют ухода.