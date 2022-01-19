Ср, 19.01.2022
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Янис Ритиньш, брат шеф-повара Мартиньша Ритиньша
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Письмо читателя: люди сами виноваты в огромных счетах за электричество

Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks

В последние месяцы СМИ рассказывают истории людей, которые получили огромные счета и теперь не знают, как им быть, так как в некоторых случаях суммы достигают половины месячного дохода семьи. Обнаружившие в своих почтовых ящиках запредельные счета виноватым быстро назначили правительство. Но так ли все однозначно? Рассказал читатель эстонского издания Rus.Postimees.

Власти с первых дней объясняли, что резкий рост цен на электричество и газ обусловлен многими факторами. Говорили в основном про малую выработку электроэнергии с помощью возобновляемых источников, к которым, например, относятся гидроэлектростанции, ветряки и солнечные панели. Рост цен на тепло объясняли подорожанием цен на газ, который активно используется местными поставщиками тепла. Не буду поднимать тему дешевого российского газа и отношений с Россией, так как меня эта тема интересует в меньшей степени, да и среднестатистическому потребителю до этого не должно быть дела.

Я бы хотел взглянуть на проблему больших счетов за электричество немного под другим углом. Возможно, не всем придутся по вкусу мои слова, но я и не делюсь мыслями ради слов поддержки или критики, а просто потому, что вижу у проблемы еще одну причину, которую, как мне кажется, никто не видит или не хочет видеть. Назовем ее, например, человеческой глупостью. Или недальновидностью. Или излишней доверчивостью. Как вам будет угодно. Но суть от этого не изменится. Сразу скажу, что мы не говорим о ситуациях, когда у людей просто не было возможности что-либо поменять. Например, когда речь о многоквартирном доме, где у людей нет индивидуальных договоров, а выставляется общий счет на дом.

Аргументы

Суть в том, что некоторые из вас - не все, а именно некоторые - сами виноваты в своих космических счетах. Почему? Хотя бы потому, что выбрали биржевой пакет, но не удосужились до конца понять, что это такое. Скорее всего, продавцы электричества вам просто говорили, что это самый выгодный пакет с самыми низкими тарифами, умалчивая о том, что вы берете на себя определенные риски, так как никто вам не гарантирует, что низкие цены будут всегда. Ладно, предположим, что об этом даже упоминали, но, признайтесь, после слов о самом выгодном пакете вы уже не особо вникали в нюансы. И это первая ошибка. Ваша, а не правительства или кого-либо еще. Получив огромный счет, вы сами расписались в своей некомпетентности. Значит, вы не следили за событиями в мире, за тем, что происходит на финансовых рынках. И даже за ситуацией на бирже электроэнергии Nord Pool. Ведь в противном случае вы бы поступили так же, как это сделали более разумные граждане, которые еще в конце лета или начале осени решили хотя бы временно, но перейти на пакеты с фиксированной ценой. Более того, даже в октябре и ноябре, когда уже любому должно было стать понятно, что электричество дорожает и причин для снижения тарифов нет, вы еще могли успеть запрыгнуть в последний вагон.

Конечно, нельзя не упомянуть продавцов электроэнергии, которые в сложившейся ситуации сообщали некоторым обеспокоенным людям, что причин для паники нет, так как цены, скорее всего, скоро опустятся до прежних отметок. О таких случаях мне рассказали знакомые и друзья. Возможно, и вы с толкнулись с подобным, но мы ведь взрослые люди и должны уметь принимать решения самостоятельно, анализируя происходящее вокруг нас. Как мне кажется, верить на слово - очень недальновидно.

Потребители также виноваты в больших счетах и потому, что в бытность дешевого электричества они даже особо не интересовались, сколько электричества потребляет тот или иной прибор. А перед покупкой какой-либо техники, в отличие от экономных европейцев, даже не обращали внимание на маркировку энергоэффективности. И теперь им очень сложно изменить свои потребительские привычки.

Что делать?

Ведь как еще объяснить тот факт, что в целях экономии некоторые первым делом побежали выключать дома свет, хотя современные лампочки практически ничего не потребляют. В то же время у кого-то сутки напролет работают телевизоры. Даже когда их никто не смотрит. Посудомоечная машина, стиральная машина, духовка или плита - вот эти ребята куда более прожорливы, чем лампочки. Еще сильнее влиять на количество потребляемого электричества может, например, электрический бойлер или электрический подогрев пола. А если бойлер не обслуживался годами, он может запросто потреблять в несколько раз больше электричества, чем должен, так как нагревательные элементы требуют ухода.

Также в современных домах все чаще используется принудительная вентиляция, а сами агрегаты ставят в каждую квартиру. И не все знают, что данные приборы зачастую оснащены электрическим нагревателем, который может периодически включаться, чтобы догревать воздух до заданных значений. Достаточно изучить инструкцию, чтобы понять, как его отключить. Особенно отчаянные просто отключают вентиляцию, но так они лишь делают хуже, так как в будущем им придется выводить образовавшуюся на стенах и потолке плесень.

Если говорить об обитателях частных домов, то им не помешает основательно изучить принцип работы тепловых насосов, которыми оснащены многие домохозяйства. Чем ниже температура на улице, тем больше становится расход электричества. А повышение температуры отопления даже на один градус может ощутимо сказаться на счете за электричество. Поэтому следует разумно подходить к отоплению дома, а не выставлять 26 градусов во всех помещениях и удивляться, почему пришел счет в 1000 евро.

Если тепловой насос также отвечает за нагрев горячей воды, возможно, имеет смысл настроить его работу так, чтобы он нагревал воду до меньшей температуры либо в меньшем количестве. Современные тепловые насосы умеют не только подключаться к интернету, но и, например, отслеживать стоимость электроэнергии на бирже, чтобы корректировать интенсивность нагрева воды. Наверное, не нужно говорить о том, что регулярное использование электрической каменки также способствует выпариванию денег из вашего кошелька.

Своими мыслями я не преследовал цели кого-либо обидеть, а лишь поделился наблюдениями. Если кого-то мои слова побудят пересмотреть свои потребительские привычки, сменить электропакет (конечно, сейчас в этом особого смысла нет, так как продавцы электроэнергии уже успели повысить тарифы, но в будущем стоит вернуться к этой теме) или изучить документацию к используемой в доме технике - я буду только рад. Если мои слова вас задели, наверное, это тоже хорошо. Потому что после обиды и отрицания вы все-таки сделаете, как мне кажется, правильные выводы.


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