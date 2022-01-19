Письмо читателя: люди сами виноваты в огромных счетах за электричество

Суть в том, что некоторые из вас - не все, а именно некоторые - сами виноваты в своих космических счетах. Почему? Хотя бы потому, что выбрали биржевой пакет, но не удосужились до конца понять, что это такое. Скорее всего, продавцы электричества вам просто говорили, что это самый выгодный пакет с самыми низкими тарифами, умалчивая о том, что вы берете на себя определенные риски, так как никто вам не гарантирует, что низкие цены будут всегда. Ладно, предположим, что об этом даже упоминали, но, признайтесь, после слов о самом выгодном пакете вы уже не особо вникали в нюансы. И это первая ошибка. Ваша, а не правительства или кого-либо еще. Получив огромный счет, вы сами расписались в своей некомпетентности. Значит, вы не следили за событиями в мире, за тем, что происходит на финансовых рынках. И даже за ситуацией на бирже электроэнергии Nord Pool. Ведь в противном случае вы бы поступили так же, как это сделали более разумные граждане, которые еще в конце лета или начале осени решили хотя бы временно, но перейти на пакеты с фиксированной ценой. Более того, даже в октябре и ноябре, когда уже любому должно было стать понятно, что электричество дорожает и причин для снижения тарифов нет, вы еще могли успеть запрыгнуть в последний вагон.