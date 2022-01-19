Ср, 19.01.2022
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Александр Пилат, журналист RUS TVNET

Минблаг: с января по апрель за каждого ребенка выплатят по 200 евро

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Для людей, имеющих право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года, семейное государственное пособие или имеющих право на получение пособия по материнству в связи с рождением ребенка (при этом ребенок родился до 30 апреля этого года), планируется за четырехмесячный период выплатить единовременную поддержку в размере 200 евро, а именно, 4х50 евро за каждого ребенка, сообщили порталу TVNET представители Министерства благосостояния.

Поддержка также будет выплачена за ребенка, который находится в учреждении длительного социального ухода и реабилитации, в образовательном учреждении социальной коррекции или в месте заключения, а также за ребенка, которому присвоен альтернативный статус в период с 1 января по 30 апреля этого года или которому от 16 до 17 лет, он не учится и не вступил в брак.

Также эту поддержку получат студенты до 24 лет, если они не вступили в брак.

"Мы столкнулись с доселе непрогнозируемой инфляцией, которая вновь сильнее всего затрагивает людей с небольшими доходами и семьи, в которых растут дети. Поэтому я удовлетворен тем, что в этих условиях мы в коалиции создали возможность целенаправленно помочь сравнительно широкому кругу жителей, а особенно - семьям с детьми", - заявил министр благосостояния Гатис Эглитис.

Как пояснили в Минблаге, такое предложение, которое предназначено для снижения расходов домохозяйств на подорожавшую электроэнергию и связанные с ней услуги, принято на собрании по сотрудничеству.

На выплату этой поддержки потребуется 80 млн евро. В Минблаге указали, что поддержку планируется выплатить в марте.


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