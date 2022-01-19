Минблаг: с января по апрель за каждого ребенка выплатят по 200 евро

Поддержка также будет выплачена за ребенка, который находится в учреждении длительного социального ухода и реабилитации, в образовательном учреждении социальной коррекции или в месте заключения, а также за ребенка, которому присвоен альтернативный статус в период с 1 января по 30 апреля этого года или которому от 16 до 17 лет, он не учится и не вступил в брак.

Также эту поддержку получат студенты до 24 лет, если они не вступили в брак.

"Мы столкнулись с доселе непрогнозируемой инфляцией, которая вновь сильнее всего затрагивает людей с небольшими доходами и семьи, в которых растут дети. Поэтому я удовлетворен тем, что в этих условиях мы в коалиции создали возможность целенаправленно помочь сравнительно широкому кругу жителей, а особенно - семьям с детьми", - заявил министр благосостояния Гатис Эглитис.

Как пояснили в Минблаге, такое предложение, которое предназначено для снижения расходов домохозяйств на подорожавшую электроэнергию и связанные с ней услуги, принято на собрании по сотрудничеству.