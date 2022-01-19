Джонсон: в Англии на следующей неделе отменят большую часть Covid-ограничений

Людям больше не придется носить маски во внутренних помещениях, работать из дома и предъявить доказательство вакцинации от Covid-19, чтобы попасть в общественные места, например, в ночные клубы, в парламенте сообщил Джонсон.
Премьер указал, что благодаря кампании бустерной вакцинации в Англии возможно вернуться к плану А, убрав ограничения, предусмотренные планом Б.
Облегчение ограничений считается уступкой критикам, которых разозлили новости, что сам Джонсон и его работники нарушали правила карантина.
"Хотя еще есть места, в которых число случаев, возможно, продолжит расти, в том числе и в основных школах, наши ученые считают, что волна омикрон-штамма в стране, скорее всего, достигла своего пика", - заявил Джонсон.
При этом премьер указал, что Национальная служба здравоохранения все еще подвержена большому давлению во всей стране и призвал людей получать бустерные дозы вакцин.
"Мы знаем, что около 90% людей в интенсивной терапии не получили бустерной вакцины", - заявил Джонсон.
Отмечается, что Джонсон регулирует ограничения в Англии. За ограничения в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии отвечают региональные правительства.