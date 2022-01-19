Ср, 19.01.2022
Пока больше похоже на то, что либо Джокович поступится своими принципами, либо будет играть до конца карьеры на турнирах Белграда. Александр Пилат, журналист RUS TVNET
Александр Пилат, журналист RUS TVNET
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Джонсон: в Англии на следующей неделе отменят большую часть Covid-ограничений

ФОТО: john smith williams/shutterstock.com

В Англии со следующей недели будет отменена большая часть ограничений, введенных для борьбы с Covid-19, сообщил в среду, 19 января, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Людям больше не придется носить маски во внутренних помещениях, работать из дома и предъявить доказательство вакцинации от Covid-19, чтобы попасть в общественные места, например, в ночные клубы, в парламенте сообщил Джонсон.

Премьер указал, что благодаря кампании бустерной вакцинации в Англии возможно вернуться к плану А, убрав ограничения, предусмотренные планом Б.

Облегчение ограничений считается уступкой критикам, которых разозлили новости, что сам Джонсон и его работники нарушали правила карантина.

"Хотя еще есть места, в которых число случаев, возможно, продолжит расти, в том числе и в основных школах, наши ученые считают, что волна омикрон-штамма в стране, скорее всего, достигла своего пика", - заявил Джонсон.

При этом премьер указал, что Национальная служба здравоохранения все еще подвержена большому давлению во всей стране и призвал людей получать бустерные дозы вакцин.

"Мы знаем, что около 90% людей в интенсивной терапии не получили бустерной вакцины", - заявил Джонсон.

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Отмечается, что Джонсон регулирует ограничения в Англии. За ограничения в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии отвечают региональные правительства.


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