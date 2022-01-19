Джонсон: в Англии на следующей неделе отменят большую часть Covid-ограничений

Людям больше не придется носить маски во внутренних помещениях, работать из дома и предъявить доказательство вакцинации от Covid-19, чтобы попасть в общественные места, например, в ночные клубы, в парламенте сообщил Джонсон.

Премьер указал, что благодаря кампании бустерной вакцинации в Англии возможно вернуться к плану А, убрав ограничения, предусмотренные планом Б.

Облегчение ограничений считается уступкой критикам, которых разозлили новости, что сам Джонсон и его работники нарушали правила карантина.

"Хотя еще есть места, в которых число случаев, возможно, продолжит расти, в том числе и в основных школах, наши ученые считают, что волна омикрон-штамма в стране, скорее всего, достигла своего пика", - заявил Джонсон.

При этом премьер указал, что Национальная служба здравоохранения все еще подвержена большому давлению во всей стране и призвал людей получать бустерные дозы вакцин.

"Мы знаем, что около 90% людей в интенсивной терапии не получили бустерной вакцины", - заявил Джонсон.