Видео ⟩ В Плявниеках снова авария - мужчину пришлось вытаскивать из-под машины
Еще не успела забыться страшное ДТП в Плявниеках, которое закончилось смертью маленькой девочки, как новая авария произошла в том же микрорайоне.
Еще не успела забыться страшное ДТП в Плявниеках, которое закончилось смертью маленькой девочки, как новая авария произошла в том же микрорайоне.
ДТП произошло на улице Келдиша - машина наехала на мужчину, который, по словам очевидцев, перебегал дорогу в неположенном месте.
Как уверяют свидетели, первыми на место ДТП приехали пожарные, которым пришлось доставать мужчину из-под машины. После чего приехала скорая и отвезла его в больницу.
Также, судя по словам еще одного очевидца, девушка-водитель находилась за рулем рабочей машины компании Wolt.
В свою очередь, редакция TVNET напоминает, что в темное время суток возле дороги нужно носить яркую одежду или отражатели. Ни в коем случае не перебегайте дорогу в неположенном месте. Зимой на дороге может образоваться лед, а в темноте водителю будет сложнее вас заметить.