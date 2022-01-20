Видео ⟩ В Плявниеках снова авария - мужчину пришлось вытаскивать из-под машины

ДТП произошло на улице Келдиша - машина наехала на мужчину, который, по словам очевидцев, перебегал дорогу в неположенном месте.

Как уверяют свидетели, первыми на место ДТП приехали пожарные, которым пришлось доставать мужчину из-под машины. После чего приехала скорая и отвезла его в больницу.

ФОТО: TVNET

Также, судя по словам еще одного очевидца, девушка-водитель находилась за рулем рабочей машины компании Wolt.

ФОТО: TVNET