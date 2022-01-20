ДТП в Дрейлини: после столкновения BMW протаранила забор

На прямом и хорошо просматриваемом участке улицы Улброкас, недалеко от перекрестка с Дзелзавас, столкнулись два автомобиля. Последствия - неприятны, в частности, обе машины фактически уничтожены, более того, пострадал забор.

Судя по расположению попавших в аварию машин, водитель черного внедорожника BMW, двигаясь в направлении улицы Аугуста Деглава, повернула налево, однако очевидно не убедилась в безопасности маневра и не пропустила легковую Honda.

"В результате аварии пострадала водитель BMW, ее с полученными травмами доставили в медучреждение. В связи с произошедшим начат административный процесс, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Согласно предварительной информации, оба водителя алкоголь не употребляли", - указала представитель Госполиции Линда Кальке.

По сообщению медиков, водитель BMW в стабильном состоянии была доставлена в больницу для проведения дополнительных исследований. Женщина была в сознании и могла общаться с врачами, полученные ей травмы не оцениваются как тяжелые.