У детей, рожденных у переболевших ковидом матерей, замедляется развитие - действительно ли это так?

"Вчера тоже была опубликована педиатрическая статья, было показано, что, если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития",

- главным образом в статьях цитируются слова заместителя директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

"Медуза" отмечает, что в настоящее время мало информации, чтобы утверждать подобное. Кроме того, у детей до четырех лет нет смысла измерять IQ. Издание нашло лишь одну научную публикацию на тему - в известном журнале JAMA Pediatrics. В ней исследователи пришли к выводу, что дети матерей, перенесших ковид во время беременности, и дети, рожденные в пандемию у не болевших матерей, мало чем отличаются. Ученые не изучали, как влияло вакцинированы ли матери.

Однако отмечается, что если сравнивать детей рожденных до пандемии и детей, рожденных в пандемию, моторика, навыки взаимоотношений с окружающими и самообслуживания были у последних хуже.

Издание также нашло еще одно исследование с похожими результатами, однако оно не прошло рецензирование. Но и в ней отмечалось, что дети, рожденные в пандемию, отстают в развитии.

"Медуза" подчеркивает, что эти исследования небольшие и скорее могут служить поводом для дальнейших изучений, так что делать выводы на счет того, будет ли детям, рожденным в пандемию, сложнее в школе - рано. Кроме того, ученые отмечают, что детский мозг очень пластичен и со временем ребенок может наверстать упущенное.

В чем причина того, что ковид так влияет на детей - пока ответить однозначно нельзя. Как пишет издание, нерожденный ребенок, похоже, болеет ковидом очень редко или не болеет вовсе. Есть вероятность, что на ребенка влияет иммунный ответ матери, который, согласно некоторым данным, может сказываться на развитии мозга ребенка.