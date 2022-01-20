Пабрикс: Россия попытается реализовать не открытую войну, а "аншлюс" ДНР и ЛНР

То, что нападение на Украину произойдёт, знают только отдельные люди в Кремле а, возможно, они и сами не знают свое решение, но, выражая свое личное мнение и глядя, как Россия, в целом, "управляет Западом", Пабрикс склонен считать, что российские войска официально войдут в ДНР и ЛНР.

"Я думаю, что Россия могла бы разыграть скорее не открытую войну, а, основываясь на доступной нам информации, например, совершить аншлюс Донбасса и Луганска", - указал Луганск.

Пабрикс напомнил, что в парламенте России идут разговоры о том, чтобы признать эти республики.

"Если они будут признаны, то смогут попросить помощи России, чтобы защищаться о "бешенных" украинских националистов", - сказал министр.

Если войска России войдут на эти территории, то это будет проверкой единства западных стран, потому что всем союзникам будет сложно договориться о каких-либо санкциях в отношении России. Это даст России время на акции в других странах, например, Беларуси.

Исторически термином "аншлюс" описывают ситуацию 1938 года, когда произошла аннексия Австрии с последующей ее инкорпорацией в Третий Рейх.