Латвию заметает снегом. Затруднено движение на дорогах всех категорий

На остальной территории страны также осложнена обстановка на дорогах всех категорий - главных, региональных и местных. Заснеженные и скользкие участки дорог чистятся и посыпаются противоскользящими материалами.

В работах занято 197 единиц зимней техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.

LVC подчеркивает, что в таких погодных условиях дороги могут обледенеть вновь, а из-за ветра могут образоваться снежные заносы.

За ситуацией на дорогах страны таже можно наблюдать на интерактивной карте Latvijas valsts ceļi.

Ожидаются сильный ветер и метели

Сегодня в Латвии будет в основном облачно, на большей части территории страны ожидается снег, местами в центральных и восточных регионах - продолжительный снегопад, прогнозируют синоптики.

На западе и в центральной части страны ожидаются метели, на дорогах могут образоваться снежные заносы.

Северный, северо-западный ветер в порывах будет дуть со скоростью 14-19 метров в секунду, на побережье - до 24 метров в секунду.

Температура воздуха составит +2...-3 градуса.

В Риге утром ожидается интенсивный снегопад и метель. Скорость северного, северо-западного ветра составит до 22 метров в секунду, температура воздуха будет около нуля градусов.