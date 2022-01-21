Президент извинился за то, что не снял шляпу во время гимна

В обществе широкий резонанс вызвал факт, что в четверг президент, когда во время открытия посвященного борцу за свободу Гунару Астре памятника прозвучал государственный гимн, не снял шляпу.

Напомним, тогда торжественное мероприятие пытались омрачить отдельные индивидуумы, которые освистали должностных лиц во время их речей.

Президент на шум внимание не обратил, в свою очередь Борданс в начале речи отметил, что ему стыдно и унизительно слышать, "как часть народа, которая обманута и очевидно является прислужниками оккупантов", пытается испортить мероприятие, посвященное павшему за свободу Астре.

В канцелярии президента произошедшее прокомментировали следующим образом: "Протестующие, пришедшие на место проведения мероприятия, явно хотели испортить проходящее памятное мероприятие, что можно оценить как унизительные действия по отношению к памяти народного героя Гунара Астры, который пожертвовал своей жизнью и здоровьем во благо свободной и демократической Латвии, в которой можно прямо высказывать собственное мнение.

Если целью протестующих в то же самое время было попытаться вывести из равновесия людей, которые принимали участие в памятном мероприятии, и создать дополнительное давление, то вряд ли это можно считать героическими или заслуживающими уважения действиями".