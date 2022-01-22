Как зарабатывает пасынок Газманова, он же племянник основателя "МММ" Мавроди?

Газманов уделал Филиппу столько же времени, сколько своим родным детям. Отец мальчика - брат создателя финансовой пирамиды "МММ" Вячеслав Мавроди. Мужчину посадили еще до того, как ребенок появился на свет. Из роддома Марину и новорожденного Филиппа забирал уже Олег Газманов.

Артист не только дал малышу известную фамилию, но и стал ему как родной отец.

Поклонники отмечает, что 24-летний Филипп удивительно похож на отчима. Молодой человек хорош собой, воспитан и занимается спортом. Правда, он выбрал для себя не творческую профессию.

Филипп Газманов - успешный предприниматель. Несколько лет назад вместе со своими партнерами пасынок исполнителя создал успешный стартап в сфере грузоперевозок и придумал приложение, которое упрощает работу дальнобойщиков и владельцев грузов.

Стартап привлек 6,8 миллиона евро от фонда Fort Ross Ventures и группы инвесторов. В 2021 году компания уже попробовала себя на рынке США, где совершила 14 тысяч перевозок, а оборот фирмы составил более 20 миллионов долларов.

В России Филипп отучился шесть классов, после поехал учиться в швейцарский город Монтер, а затем переехал в Англию, где получил образование в частной школе. В Лондоне он поступил на факультет изобразительного искусства в университет Central Saint Martins. Но позже решил оставить учебу, заняться бизнесом и вернулся в Москву.

Специалисты оценивают стартап Газманова в 70-80 миллионов долларов. Эксперты говорят, что при правильном развитии бизнеса Fura может принести владельцам сотни миллионов долларов, так как является перспективным направлением в грузоперевозках.