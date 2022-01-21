Блинкен: В случае вторжения в Украину Москву ждет "быстрый, жесткий и единый ответ"

"Я передал (Лаврову. - Ред.) позицию Соединенных Штатов и наших европейских союзников и партнеров - мы решительно поддерживаем Украину, ее суверенитет и территориальную целостность", - сообщил Блинкен.

Разговор с Лавровым глава Госдепартамента назвал "открытым и обстоятельным", добавив, что США согласились на следующей неделе представить письменные ответы на требования РФ в отношении Украины и НАТО. "Мы рассчитываем, что сможем поделиться с Россией нашими опасениями и идеями более детально в письменном виде на следующей неделе", - сказал Блинкен, добавив, что США "согласились на дальнейшие переговоры после этого".

Ухудшение отношений России и стран Запада

Напряженность в отношениях между Западом и Россией в последние месяцы существенно усилилась. РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне, однако Кремль отрицает планы такой операции.