Тысячи евро за машину с "убитым" двигателем. Неудачная покупка жителя Елгавы на автоплаце

Работники указали, что интересующей его машины вообще нет в распоряжении автоплаца. Алмантса удивили слова сотрудников autoselect.lv, так как до поездки связался из Елгавы с представителями предприятия, которые утверждали обратное.

Потенциальный покупатель разочаровался, что был обманут и проделал пусть из Елгавы зря. Впрочем, Алмантс повелся на предложение продавца плаца посмотреть другие машины. Он назвал продавцу ежемесячную плату, которую мог себе позволить, а также необходимые марку автомобиля, тип топлива и трансмиссии.

Алмантсу предложили несколько автомобилей других марок, кроме того, несколько раз, проходя мимо VW Touareg, продавец комментировал:

"Если бы у меня была возможность, я взял бы этот Touareg. Очень хороший, только из-за границы". Сначала Алмантс на машину внимание не обратил, так как она была с автоматической коробкой передач.

Чтобы не возвращаться перед Рождеством домой с пустыми руками, Алмантс решил довериться продавцу и приобрести рекомендованный автомобиль. На сайте autoselect.lv указано, что все машины проверены и незамедлительные вложения не нужны, что вызывало в покупателе доверие.

"Все в порядке, в машине все будет работать, если какие проблемы, то звони, решим", - пересказал разговор с продавцом Алмантс.

"После того, как разогнался примерно до 100 километров в час и снизил скорость, почувствовал вибрации. Затем в салоне начал чувствоваться запах. Остановился на стоянке, под капотом все дымило. Поехал в сервис, где сказали, что это может быть серьезным дефектом. После этого в Елгаве был в трех сервисах, во всех сказали, что двигатель "убит". Больше ничего нельзя сделать. Нужно полностью вытаскивать двигатель, чтобы понять, в чем причина. После этого - ставить обратно. Это обошлось бы в цену машины", - поделился воспоминаниями Алмантс.

Автомобиль 2003 года выпуска стоил 5400 евро, мужчина взял лизинг на семь лет и в результате ему придется отдать более 11 000 евро.

Когда Алмантс написал отзыв об autoselect.lv в интернете, ему в какой-либо помощи отказали.

В договоре указано, что машину можно отдать, если с момента покупки не прошло 14 дней, нет дефектов, а пробег не более 200 километров. При таких ограничениях новый владелец машины с автоплаца не может доехать даже до второго по величине города Латвии - Даугавпилса. Алмантс проехал более 2000 километров.